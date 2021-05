Deuxième vague: le lien entre les variantes de Covid-19 et le pic – expliqué

Une autre variante B 1.1.7, connue sous le nom de variante britannique, circule également en grand nombre dans les États du nord du pays et alimente la flambée.

La deuxième vague de coronavirus a surpris le pays avec sa propagation rapide dans presque toutes les régions du pays. Alors que le manque de comportement approprié de Covid-19 par les gens a été considéré comme l’une des principales raisons de la vague, les scientifiques analysent également le rôle des nouvelles variantes du coronavirus, a rapporté l’Indian Express. Voici comment des mutations ont pu contribuer à la propagation rapide des cas de coronavirus dans le pays.

Que sont les mutations virales?

Le virus, avec la progression du temps, mute et apporte des variations dans sa forme, ce qui l’aide à mieux se propager parmi les couches vulnérables de la population. Depuis le début de la deuxième vague de Covid-19, plusieurs mutants et variantes du coronavirus circuleraient dans différentes régions du pays. Une variante appelée B.1.617 qui a été trouvée pour la première fois à Vidarbha, Maharashtra, et depuis appelée variante Maharashtra s’est avérée avoir plus de taux de transmission et de capacité à éviter également la réponse immunitaire. Une autre variante B 1.1.7, connue sous le nom de variante britannique, circule également en grand nombre dans les États du nord du pays et alimente la flambée.

Bien qu’il semble y avoir un consensus parmi la communauté scientifique sur le fait que l’augmentation rapide dans une certaine mesure est due à de nouvelles variantes, ils refusent de lier la gravité et le taux de mortalité plus élevé avec les nouvelles variantes des cas de coronavirus en l’absence de recherche clinique.

Les nouvelles variantes sont-elles la seule raison derrière le pic?

Les experts qui ont analysé les variantes dans le pays rejettent l’argument selon lequel les nouvelles variantes sont la seule raison du nombre élevé de cas. Anurag Agrawal, qui est le directeur de l’Institut de génomique et de biologie intégrative (IGIB) basé à Delhi, a déclaré à l’Indian Express que la variante Maharashtra pourrait avoir conduit à un pic dans la région de Vidarbha de l’État, mais cela n’explique pas la montée en puissance de la capitale. Mumbai, car peu de cas de variante du Maharashtra ont été remarqués dans la ville. Faisant allusion à d’autres raisons plausibles, Agrawal a déclaré que la réouverture des trains locaux en février ou de certaines autres sections de la ville aurait pu entraîner une augmentation du nombre de cas.

Cependant, dans le cas du Pendjab et de l’Haryana, il existe un consensus sur le fait que la variante britannique est la cause principale de l’augmentation soudaine du nombre de cas. Une étude récente a révélé que plus de 80% des cas d’analyse du séquençage du génome étaient attribuables à la variante britannique. En ce qui concerne Delhi, le séquençage du génome a trouvé la majorité des cas de variantes au Royaume-Uni. Cependant, étant la capitale, des gens de toutes les régions du pays vont et viennent et, par conséquent, presque toutes les variantes ont été retracées en un certain nombre dans la ville.

Variantes potentiellement dangereuses

Le gouvernement a déjà qualifié la variante Maharashtra de variante préoccupante car elle conduit à une propagation plus rapide du virus et conduit également à d’autres mutations du virus. Déjà, trois sous-variantes de la variante Maharashtra circuleraient dans le pays, à savoir-B.1.617.1, B.1.617.2 et B.1.617.3. En plus de la variante Maharashtra, les variantes britanniques et sud-africaines sont également surveillées de près par les experts de la santé du pays.

