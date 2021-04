Deuxième vague: situation du Covid-19 au Gujarat, explication de la campagne de vaccination

Le 7 avril, le Gujarat a administré 1,19 doses de lakh, ce qui représente une diminution significative par rapport à l’inoculation de 3 personnes lakh.

Au cours des derniers jours, le nombre de cas de coronavirus signalés au Gujarat a été anormalement élevé, l’État ayant signalé 3 575 cas le 7 avril. Il s’agit du plus élevé signalé par le Gujarat depuis 24 heures jusqu’à présent. Par rapport au 20 mars, lorsque les cas étaient de 1 565, le nombre de cas de Covid-19 a presque doublé, selon le rapport d’Indian Express. Les chiffres ont également été multipliés par six par rapport à ce qu’ils étaient il y a un mois. Cela a conduit la Haute Cour du Gujarat à proposer un verrouillage pendant 3-4 jours afin de freiner la transmission. Suite à cela, le gouvernement de l’État a imposé un couvre-feu nocturne dans 20 villes du Gujarat – qui durera jusqu’au 30 avril.

La deuxième vague de Covid-19 a frappé de nombreuses régions de l’Inde, y compris le Gujarat. L’impact sur cet état a été tel qu’il y a une croissance de près d’un pour cent en moyenne entre la charge de travail quotidienne. Avec la propagation rapide de l’infection virale, la situation est devenue préoccupante pour beaucoup. L’une des principales raisons attribuées à la propagation rigoureuse est la mutation du coronavirus. De plus, plus de cas sont maintenant observés parmi la population plus jeune. En fait, de nombreux praticiens privés à Ahmedabad sont préoccupés par le nombre croissant de patients pédiatriques et néonatals (nourrissons de moins de quatre semaines) touchés par le virus. Cependant, la transmission continue de dominer la population adulte (principalement les personnes de plus de 50 ans).

De nombreuses régions de l’État admettent des cas légers à modérés depuis sept jours et dans les cas graves jusqu’à 15 jours. En conséquence, les lits d’hôpitaux s’épuisent rapidement. Les villes d’Ahmedabad, de Vadodara, de Surat et de Rajkot sont les plus touchées. Les hôpitaux privés de la ville d’Ahmedabad se retrouvent désormais avec moins de 18% des lits de soins intensifs qui sont vacants dans 100 hôpitaux.

Afin de freiner la transmission du nouveau Coronavirus, la fraternité médicale, selon le rapport, a estimé que le gouvernement devrait ouvrir la vaccination pour toutes les personnes de plus de 18 ans. La demande est venue parce que des personnes de tous les groupes d’âge sont maintenant infectées et qu’il y a une sorte d’imprévisibilité en ce qui concerne l’issue des cas. À ce stade, les jeunes sortent et travaillent car ils n’ont plus les moyens de s’absenter du travail, a déclaré un médecin d’un hôpital gouvernemental. Par conséquent, tout vacciner est devenu impératif. Le Dr Rashmi Sharma, professeur agrégé du département de médecine communautaire de la Gujarat Medical Education and Research Society (GMERS) à Ahmedabad, a également mis en garde à ce sujet et a ajouté qu’avec l’augmentation de la propagation de l’infection, la possibilité pour le virus de muter augmente également, provoquant de nouvelles variantes.

Il est à noter qu’il n’y a pas encore de preuves concrètes qui peuvent expliquer que la dernière poussée pourrait avoir été due aux nouvelles variantes. Pendant ce temps, des experts en maladies infectieuses et en médecine communautaire envisagent un séquençage rapide du génome.

Sur le front de la vaccination, le Dr Rakesh Joshi, surintendant médical supplémentaire à l’hôpital civil d’Ahmedabad, a suggéré qu’il devrait y avoir une “ stratégie de vaccination cocon ” et dans ce cadre, les candidats inéligibles, y compris les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, sont vaccinés.

Certains experts du Gujarat sont d’avis que le fait de remarquer tout symptôme inhabituel devrait être considéré comme un indice de suspicion élevé pour Covid-19. Auparavant, les symptômes de Covid-19 comprenaient principalement des symptômes respiratoires, mais maintenant les symptômes gastro-intestinaux, ainsi que la faiblesse commune et la conjonctivite sont également pris en compte pour le diagnostic précoce et le traitement de l’infection.

