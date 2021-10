Deuxième victoire des Cavs par Ricky Rubio

26/10/2021 à 6h27 CEST

Les Cleveland Cavaliers de l’espagnol Ricky Rubio ils ont su profiter de l’opportunité que leur offraient certains maladroits pépites de Denver et battre l’équipe de Facundo Campazzo 87-99 dans un match irrégulier marqué par le confrontation entre les bases espagnoles et argentines.

L’incident entre Rubio et Campazzo s’est produit au troisième quart lorsque les Nuggets avaient atteint un point derrière les Cavs après avoir placé une course de 9-2 contre Cleveland. Lorsque le meneur espagnol avait le ballon dans les mains, Campazzo a bondi et a frappé le genou droit de Rubio. Rubio est tombé au sol de douleur et, lorsqu’il s’est relevé, il a affronté Campazzo, qui n’avait pas encore bougé du côté de la base d’El Masnou. Les deux meneurs se sont cognés tête à tête et ont échangé des mots tout en se poussant avec leurs corps. Quand il a semblé que les deux allaient en venir aux mains, le reste des joueurs et une partie de l’équipe technique ont séparé Rubio et Campazzo, qui ont chacun reçu une faute technique.

À la fin, les plus touchés par le piqué entre les deux buts ont été les Nuggets, qui a perdu de son élan et est passé de 65-66 à 65-70 avec 2 minutes à jouer au deuxième quart-temps. Bien qu’avant la fin de la période, ils ont fait match nul 70-70 après une course de 5-0. Ce fut la fin des soufflets pour les hommes de Campazzo.

Nuggets Le Serbe Nikola Jokic a terminé le match avec son troisième double-double consécutif en marquant 24 points, 19 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, bien qu’il ait également perdu 6 ballons. Ses coéquipiers Aaron Gordon et Will Barton ont suivi aux points, avec 12 chacun. Campazzo s’est contenté de 3 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 chiffre d’affaires.

Chez les Cavs, Kevin Love se sont démarqués, avec 22 points et 6 rebonds, et Jarret Allen, avec un double-double de 21 points, 16 rebonds et 2 passes décisives. Rubio a marqué 7 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 1 vol, 1 contre et 2 revirements.

Les Cavs, qui n’ont pas connu un match particulièrement bon et ont terminé avec 46,3% aux tirs du terrain et seulement 28% aux triples, ont pris le jeu grâce aux 22 revirements subis par les Nuggets, qui sont devenus 32 points pour les visiteurs. Les chiffres des Nuggets étaient mauvais. 40,7% du terrain et 23,7% des 3 points, 47 rebonds, deux de moins que les Cavs. Denver a forcé 16 revirements sur Cleveland mais n’a fait que 16 points grâce aux erreurs de cet adversaire.

Le match a commencé avec les Cavs déplaçant mieux le ballon en attaque, surtout lorsque Rubio était sur le terrain. Le meneur espagnol s’est rapidement mis à l’écoute d’Allen, comme il l’a démontré lorsqu’il a servi l’homme de grande taille des Cavs dans une allée avec trois minutes à jouer au premier quart. Rubio et Allen répéteraient le jeu au troisième quart, peu de temps avant l’incident avec Campazzo. À la fin des 12 premières minutes, les Cavs avaient 5 points d’avance au tableau d’affichage, 24-29.

Au deuxième quart-temps, l’efficacité des deux équipes a chuté. Les hommes de Denver sont ceux qui se sont le mieux démarqués et ont marqué 22 points contre 21 pour les Cavaliers en quatrième, ce qui a laissé les score à la mi-temps à 46-50. Sur le chemin du retour, les hommes de Denver sont revenus accumuler les revirements. Mais quand il a semblé que l’équipe locale a commencé à se concentrer, il y a eu un affrontement entre Rubio et Campazzo. La période s’est terminée avec les Cavaliers de 5 points d’avance, 70-75.

Mais ce n’était pas la nuit de l’équipe de Jokic et Campazzo. Les Nuggets se sont rapprochés des trois points dès le début du dernier quart-temps, mais ce n’était qu’un mirage. Denver a perdu deux balles, a commis une faute personnelle et a raté un tir, le tout consécutivement en moins de deux minutes. Et les Cavs n’ont pas pardonné. En deux minutes de jeu, ils ont atteint 10 points, 72-82, et les Nuggets n’ont pas pu récupérer.