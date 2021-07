Deuxième victoire des Suns en finale NBA

09/07/2021

Le à 06:36 CEST

. / Phénix

Les Phoenix Suns battent à nouveau les Milwaukee Bucks (118-108) et ils se sont classés 2-0 en finale de la NBA jeudi. Les Soleils ont vaincu le récit de Giannis Antetokounmpo, qui a récolté 42 points, 12 rebonds et 4 passes décisives mais qu’il était trop seul dans l’attaque des Bucks.

Du côté des habitants, le plus important était Devin Booker avec 31 points, 5 rebonds et 6 passes décisives. Les Suns ont également eu des contributions notables de Chris Paul (23 points, 8 passes décisives et 4 rebonds) et Mikal Bridges (27 points et 7 rebonds).

Les locaux ont excellé dans le triple (20 tentatives sur 40, 50% au total), tandis que les Bucks ont fait naufrage dans le tir extérieur (9 sur 31, 29%).

Malgré l’énorme effort d’Antetokounmpo, revenu lors du premier match de la finale après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure au genou, les visiteurs ont été fortement gênés par le manque de précision de Khris Middleton (11 points dont 5 sur 16 aux tirs) et Jrue Vacances (17 points avec 7 sur 21 tirs).

Les supporters des Suns ont terminé le match euphoriques et chantant “Suns in Four” (“les Suns 4-0”), leur cri de ralliement lors de ces playoffs où Phoenix se montre une équipe très fiable et totalement inspirée.

Les Suns, qui n’ont jamais remporté le titre NBA, n’avaient pas disputé de finale depuis 1993, lorsque l’équipe dirigée par Charles Barkley est tombée face aux Chicago Bulls de Michael Jordan. Les finales se rendent maintenant à Milwaukee, où se jouera dimanche la troisième rencontre entre les Suns et les Bucks.