Dev Behind Creepy Puppet Game explique le problème viral

Gif : John Szymanski / Kotaku

My Friendly Neighborhood est un jeu effrayant sur des marionnettes à taille humaine qui prennent vie et vous attaquent tout en explorant le décor d’un spectacle semblable à Seaseme Street. Mais en travaillant sur le jeu, son développeur a découvert un bug qui a rendu le jeu déjà effrayant encore plus effrayant.

D’abord révélé officiellement plus tôt ce mois-ci, My Friendly Neighborhood est un FPS d’horreur de survie développé par John et Evan Szymanski. Étant une horreur de survie, vous vous attendez à ce que les choses soient effrayantes. Mais même son développeur n’était pas préparé à voir à quel point les choses deviendraient terrifiantes en testant le jeu cette semaine. À un moment donné, il a rencontré une marionnette et l’a abattue. Il s’est ensuite divisé en une douzaine de marionnettes en une seconde avant de se développer en encore plus de marionnettes. L’explosion de marionnettes mortelles a rempli la pièce et a pris Szymanski au dépourvu.

Il a partagé le clip de ce bug sauvage sur Twitter, où il est rapidement devenu viral. John Szymanski m’a expliqué ce qui s’est passé dans le clip viral qui a conduit à cette explosion de marionnettes.

“Donc, j’essayais de placer plusieurs Normands (la marionnette) dans le couloir”, a déclaré Szymanski. “Mais j’ai un système qui place les ennemis dans des lieux de frai spécifiques, et il les a tous regroupés au même endroit et a défini leurs cycles d’animation tout de même sans que je le sache.”

Au moment où il a interagi avec ce qu’il pensait être une seule marionnette, toutes les marionnettes PNJ ont été activées avec leur physique, alors elles ont commencé à se pousser et à se bousculer afin d’atteindre le joueur, créant la vague de marionnettes vues dans le clip.

Dans son tweet, il a expliqué que cet horrible problème pourrait devoir être inclus dans le jeu complet d’une manière ou d’une autre. Et il a expliqué comment il prévoyait de le faire quand je lui ai parlé.

“Cet effet va certainement faire son entrée dans le jeu, mais au lieu de compter sur les interactions à sécurité intégrée du système physique, je vais coder l’effet d’une manière beaucoup plus “prévue”.

Ce ne serait pas la première fois qu’un bug ou un problème se retrouve dans l’un des jeux de Szymanski. Il a décrit comment un problème impliquant un coup de poing est devenu un élément clé de l’un de ses anciens jeux, Sumo Revise. (Un jeu qu’il a admis était mauvais et a averti les gens de rester à l’écart.)

« Si vous, en tant que combattants du sumo, pouviez frapper quelques pixels sous n’importe quelle plate-forme, vous commenceriez inexplicablement à monter directement à travers elle à un rythme assez rapide, presque comme si vous grimpiez. J’ai décidé de concevoir tous les niveaux du jeu autour de cette « fonctionnalité. À ce jour, je n’ai aucune idée de pourquoi cela se produit.

Maintenant, après plus d’expérience dans le développement et la programmation de jeux, Szymanski a l’impression qu’il est meilleur pour éviter ce genre de bugs et de problèmes. Cependant, il aime toujours les rencontrer, surtout s’ils sont drôles ou idiots. Tant que cela ne casse pas complètement le jeu, il préfère laisser ces choses dans le produit final.

Un autre exemple qu’il a donné se trouve dans My Friendly Neighbourhood. Les joueurs peuvent trouver et manger des friandises rares qui augmentent leur vitesse pendant un court laps de temps. Si un joueur devait trouver toutes ces barres chocolatées et les utiliser en même temps, cela pourrait conduire à une situation où ils se déplaceraient si vite qu’ils voleraient à travers les murs et traverseraient les plates-formes. Mais comme ils sont si rares et ne sont dans le jeu plus qu’un jouet amusant qu’un mécanisme de jeu important, il laisse le bug du bonbon rapide dans le jeu.

« Attendre votre vitesse aussi vite que cela demanderait beaucoup de travail. Mais, je veux dire, si tu es assez dévoué, tu t’amuseras. Et définitivement vous-même en douceur.

Vous pouvez consulter Mon quartier amical sur Steam. Le jeu n’a pas encore de date de sortie officielle.