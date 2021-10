Dev reste ferme sur le fait de garder l’icône de commutateur induisant des cauchemars

Merci, lapin de Pâques ! Gif : Nintendo / Combo de marionnettes / Kotaku

Les propriétaires de commutateurs aiment leurs icônes de jeu d’une certaine manière. Ils veulent des couleurs vives et des œuvres d’art nettes. Ils préféreraient également que le logo du jeu soit présent d’une manière ou d’une autre. Ce que beaucoup d’entre eux ne semblent pas aimer, ce sont les lapins terrifiants légèrement flous et sans yeux. Je ne vois pas le problème. Le lapin non plus, techniquement.

Le jeu que représente cette monstruosité câline est Murder House du studio de développement principalement composé d’un seul homme Puppet Combo. Le développeur Benedetto « Ben » Cocuzza a un faible pour les films slasher VHS des années 80 et les jeux d’horreur de survie rétro et low-poly. Murder House raconte l’histoire d’une équipe de presse faisant irruption dans le manoir de l’Eventreur de Pâques, un tueur en série notoire sur le thème du lapin, pour tourner une histoire de maison hantée. Malheureusement pour eux, il s’avère que la mort annoncée de l’éventreur de Pâques n’est peut-être pas restée bloquée. En fait, il pourrait être dans le manoir avec eux, les ramassant un par un. Murder House est sorti sur Steam l’année dernière, où il bénéficie de critiques « extrêmement positives ». Il est arrivé sur Switch, Xbox et PlayStation la semaine dernière.

Mais il ne s’agit pas du jeu. Il s’agit de l’icône. Il se démarque certainement des autres jeux Switch auxquels je joue régulièrement. Chaque fois que je le rencontre, je m’arrête brièvement, comme si j’étais pris au piège dans les orbites creuses du lapin flou. Cela semble particulièrement faux à côté d’Animal Crossing: New Horizons. Est-ce que je sens le crossover ? Dieu, j’espère que non. Ou alors. Pas certain.

Il est tellement troublant qu’au moins un joueur se soit adressé à Twitter pour demander au développeur de modifier « cette horrible icône de Murder House Nintendo Switch », suggérant en outre qu’ils « ajoutent au moins le logo du jeu pour qu’il ne ressemble pas à une icône de jeu mobile bon marché. » Puppet Combo a répondu par un « Non » succinct.

Nous avons contacté le développeur Ben Cocuzza pour commenter la réaction négative de l’icône et nous mettrons à jour s’il a quelque chose à ajouter, mais pour l’instant, ce « Non » semble assez précis.

Assez juste. Autant j’apprécie les icônes lumineuses et colorées qui peuplent normalement mon tableau de bord Switch, autant une icône différente de temps en temps ne me dérange pas, surtout lorsqu’elle est associée à un type de jeu très différent. Murder House est un retour effrayant à l’horreur de survie à l’ancienne comme Clock Tower et Alone in the Dark. Il présente des artefacts VHS à l’écran et utilise des commandes de style tank vous obligeant à faire pivoter le personnage dans la direction dans laquelle vous voulez qu’il marche. Il met en vedette un lapin de Pâques meurtrier du centre commercial tout droit sorti des années 1980. Si un jeu a besoin d’une icône à l’air foutu, c’est bien celui-ci.

Quant à ceux qui se plaignent, vous avez acheté un jeu appelé Murder House pour votre petite machine Mario. Embrassez le grincer des dents.