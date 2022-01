Devas etc. atténue l’attrait de l’Inde pour les investissements

L’ordonnance du tribunal canadien dans Antrix-Devas nuit à la réputation de l’Inde; une telle publicité négative pourrait décourager les investisseurs



L’ordonnance rapportée d’un tribunal canadien autorisant Devas Multimedia à saisir les sommes perçues par l’Association du transport aérien international (IATA), au nom de l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) et d’Air India, est regrettable. Les commandes sont une conséquence de la longue bataille juridique entre Devas et Antrix Corporation, la branche commerciale de l’ISRO, et le gouvernement indien. Bien que les investisseurs de Devas aient des sentences arbitrales internationales en leur faveur, New Delhi les a ignorées ; Devas envisage la liquidation. En attendant le verdict de la Cour suprême, la directive du tribunal canadien serait perçue comme un revers pour New Delhi, et la perte de réputation, sans être irréparable, peut être dommageable.

C’est un spectacle inconvenant lorsqu’une entreprise affronte une nation et que le monde regarde. En décembre 2020, l’Inde a perdu le procès contre Cairn Energy devant la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, qui a statué que l’Inde avait commis une erreur en appliquant la taxe rétroactive. L’Inde a fait appel de la décision qui avait annulé un prélèvement de 10 247 crores de roupies en arriérés d’impôts. Bien que New Delhi ait le droit de faire appel, les pays aspirant à devenir économiquement plus forts et s’appuyant sur une certaine quantité de capitaux étrangers pour s’y rendre, ont besoin faire attention à ne pas patauger dans des situations peu édifiantes. Nous ne pouvons pas donner l’impression que nous ne respectons pas les verdicts des cours et tribunaux internationaux ; il vaut mieux éviter de telles controverses.

New Delhi a également fait appel des verdicts concernant Vodafone Plc. Cairn Energy a été particulièrement agressif dans ses tentatives pour recouvrer ses cotisations ; alors même que le gouvernement indien attendait l’audition de son appel, l’explorateur de pétrole britannique a déposé plusieurs dossiers dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, demandant la mise en œuvre de la sentence arbitrale ; un verdict favorable dans ces derniers pourrait potentiellement lui permettre d’identifier les actifs commerciaux indiens qu’il pourrait saisir. Fin juillet 2021, le gouvernement a confirmé qu’un tribunal français avait ordonné le gel des avoirs indiens à Paris sur requête de Cairn Energy.

Le gouvernement semblait avoir subi des pressions pour retirer la clause fiscale rétroactive régressive; elle anticipait probablement à la fois une perte de visage et de ressources en termes de frais de justice. Au début d’août 2021, un projet de loi a été déposé au Parlement pour abroger les dispositions adoptées par le gouvernement de l’UPA en 2012. On s’attendait à ce que le gouvernement de l’Union résolve la querelle Devas-Antrix au sujet d’un accord de location de satellite résilié, qui a traîné en longueur. depuis une décennie maintenant. Cependant, le gouvernement aurait rejeté une offre des actionnaires de Devas pour régler le différend.

Devas est maintenant menacé de liquidation à la suite d’une ordonnance du NCLT de Bengaluru en mai 2021 et du maintien de celle-ci par le NCLAT, en réponse à une requête déposée par Antrix Corporation. Le NCLT a déclaré que Devas avait été incorporé dans le but de s’entendre avec les responsables d’Antrix pour obtenir de la bande passante. Une telle publicité négative ne peut pas aider. Alors que les flux d’IDE dans le pays ont été robustes, au cours des dernières années, ils sont inférieurs à leur potentiel, et une grande partie est entrée dans le commerce électronique et l’espace numérique ; peu de choses sont entrées dans le secteur manufacturier depuis de nombreuses années maintenant.

Après une chute annuelle de 46% en avril-juin 2020-2021 à 11,5 milliards de dollars (au cours de la première vague de la pandémie de coronavirus), les IDE sont revenus à 22,5 milliards de dollars au T1FY22, soit 5% de plus que le quantum observé au T1FY20. Parmi les grands secteurs bénéficiaires figurent la banque, la finance, les assurances, les logiciels et le matériel informatique, les télécommunications, le commerce et l’automobile. Pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, cependant, l’Inde doit essayer d’attirer des sommes beaucoup plus importantes. Ce n’est pas impossible, mais il est nécessaire d’avoir une sécurité réglementaire et d’éviter le terrorisme fiscal. Les multinationales travaillent peut-être sur une stratégie Chine plus un pour leurs chaînes d’approvisionnement, mais elles doivent être sûres que le gouvernement honorera les sentences arbitrales internationales.

