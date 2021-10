COMTÉ DE SANTA FE, NM. (LE DÉCOMPTE) – Hannah Gutierrez-Reed, l’armurier en charge des armes sur le plateau de Alec Baldwin film, « Rouiller« , dit qu’elle n’avait « aucune idée » que l’arme était chargée de munitions réelles lors d’un incident mortel impliquant le directeur de la photographie Halyna Hutchins.

Gutierrez-Reed, 24 ans, attribue la mort de Hutchins à ses patrons de réduction des coûts.

Les avocats de Gutierrez-Reed ont déclaré jeudi qu’elle était « dévastée et complètement hors d’elle par les événements qui se sont produits » sur le plateau de « Rust », a rapporté LawOfficer.

« La sécurité est la priorité numéro un d’Hannah sur le plateau. En fin de compte, cet ensemble n’aurait jamais été compromis si les munitions réelles n’avaient pas été introduites », ont déclaré ses avocats, Robert Gorence et Jason Bowles, dans un communiqué. « Hannah n’a aucune idée d’où viennent les rondes en direct. »

Le travail de l’armurier n’était que le deuxième de ce genre pour Gutierrez-Reed. Elle dit que le personnel manquait et était sous-formé. De plus, elle affirme qu’elle a été annulée lorsqu’elle a tenté d’améliorer la sécurité sur le plateau du Nouveau-Mexique avant que Baldwin ne décharge une arme qui a tué Hutchins, 42 ans, jeudi dernier.

« Hannah a été embauchée à deux postes sur ce film, ce qui a rendu extrêmement difficile de se concentrer sur son travail d’armurier », indique le communiqué, sans entrer dans ses responsabilités supplémentaires.

«Elle s’est battue pour l’entraînement, des jours pour entretenir les armes et le temps nécessaire pour se préparer aux coups de feu, mais a finalement été annulée par la production et son département. L’ensemble de la production est devenu dangereux en raison de divers facteurs, notamment le manque de réunions de sécurité », a-t-il déclaré à propos du film qui, quelques jours plus tôt, avait évité une grève de l’équipe.