Devdas à 19 ans: des 600 saris d’Aishwarya Rai aux lehengas de Rs 15 lakh de Madhuri Dixit, ce blockbuster a redéfini l’opulence

Sanjay Leela Bhansali a créé une extravagance visuelle avec son épique Devdas alors qu’il accueillait le public dans son monde d’opulence. Le réalisateur s’était déjà imposé comme un cinéaste à l’esthétique visuelle avec Hum Dil De Chuke Sanam en 1999. Devdas a cependant porté cela à une échelle jamais vue auparavant dans le cinéma indien. Avec Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit et Aishwarya Rai Bachchan, le film était l’un des plus chers à être tournés en Inde à cette époque. À l’occasion du 19e anniversaire du film qui a changé la façon dont les réalisateurs indiens regardaient les décors, nous jetons un coup d’œil à d’autres faits moins connus sur Devdas.

À Rs 50 crore, c’était le film hindi le plus cher

Lorsque Devdas est sorti, c’était le film le plus cher réalisé en hindi, coûtant environ 50 crore de Rs. En 2001, le producteur Bharat Shah a été arrêté après qu’une enquête a découvert que la pègre avait financé l’un de ses projets. Bhansali tournait encore Devdas à cette époque et il y avait de sérieux doutes sur l’avenir de la production.

Un ensemble de Rs 20 crore

La scénographie complexe, partie intégrante des projets de Bhansali, a joué un rôle énorme dans l’augmentation fulgurante des coûts du film. Les ensembles étaient en place pendant sept à neuf mois. Le kotha de Chandramukhi, qui a coûté Rs 12 crore, était le plus cher de tous. Le vitrail a été utilisé pour créer la maison de Paro et a dû être repeint plusieurs fois car il a plu pendant le tournage. Les éclats et les entailles dues à l’utilisation d’équipements sur le plateau ont également entraîné des retouches pour le verre. Un énorme morceau de vitrail de 1,2 lakh a été utilisé pour fabriquer cet ensemble, coûtant environ Rs 3 crore.

700 lightmen dans l’équipage

Bhansali a utilisé 42 générateurs pour alimenter le plateau à un moment où deux ou trois feraient l’affaire pour la plupart des films. Cela était dû au grand nombre de lumières nécessaires pour Devdas. Le directeur de la photographie Binod Pradhan a engagé environ 700 éclaireurs pour les 2 500 lumières qu’il a utilisées pour donner au film ses visuels.

Chacune des tenues de Madhuri Dixit coûte environ Rs 15 lakh

Les tenues exquises de Madhuri Dixit dans le film ont été conçues par Abu Jani-Sandeep Khosla et auraient coûté une bombe. Selon les rapports de l’époque, chaque ensemble qu’elle portait coûtait environ Rs 15 lakh. Un ghaghra que l’acteur portait dans “Kahe Chhed Cheed Mohe” pesait environ 30 kg. Madhuri ayant du mal à danser dans un costume aussi lourd, un nouveau plus léger a été fabriqué, qui pesait également environ 16 kg. Un autre costume qu’elle avait porté pesait environ 10 kg et a pris deux mois pour être confectionné.

La garde-robe de 600 sarees d’Aishwarya

Bhansali a acheté avec la designer Neeta Lulla 600 saris de Kolkata, donnant ainsi naissance au look emblématique de Paro. Lulla a créé un nouveau style de drapé qui prenait environ trois heures par jour, tandis qu’elle mélangeait différents saris pour créer le look du personnage.

Il a fallu deux ans pour marquer le film

Ismail Darbar a été chargé de créer la musique désormais emblématique du film, et il lui a fallu deux ans pour la terminer. L’enregistrement de chaque chanson a duré environ 10 jours. Les chansons ont ensuite été mixées huit à neuf fois. Darbar aurait eu de nombreuses retombées avec son réalisateur au cours de cette période. Une réplique de « Dola Re Dola » a dû être modifiée lors de la phase de mixage final, ce qui a encore augmenté le coût du film.

Le film le plus rentable de 2002

Devdas a gagné 41,66 crores de roupies sur le marché intérieur en 2002, une grosse affaire à l’époque. Le prochain film le plus rentable de l’année était Raaz, avec un crore de Rs 21,46. Devdas a également bien performé à l’étranger et a fait sa première au Festival de Cannes. Bhansali a vendu les droits musicaux du film pour Rs 12,5 crore.

