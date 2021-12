Développement autochtone des cybertechnologies, les produits sont importants pour la cybersécurité : Dr (Prof) Nisha Kant Ojha

La cybercriminalité est une préoccupation croissante pour les pays du monde entier. 154 pays (79 %) ont promulgué une législation sur la cybercriminalité.

Les pays n’ont pas de consensus sur la définition du cyberterrorisme comme le terrorisme. Cependant, le cyberterrorisme peut être défini comme l’utilisation du cyberespace, y compris les médias sociaux, par des terroristes et des groupes criminels parrainés par l’État pour planifier et exécuter leurs cyberattaques et leurs attaques terroristes contre les intérêts de sécurité nationale d’adversaires.

Selon le Dr (Prof) Nisha Kant Ojha, expert éminent – Cyber ​​et lutte contre le terrorisme (Asie de l’Ouest et Moyen-Orient), « Aujourd’hui, l’Inde compte le deuxième plus grand nombre d’utilisateurs d’Internet au monde après la Chine. Aadhar est la plus grande base de données biométrique au monde de plus d’un milliard d’Indiens. L’économie numérique de l’Inde se développe en mettant l’accent sur les paiements numériques/les transactions financières en ligne. »

« L’émergence du cloud et de la technologie mobile a encore compliqué le paysage des cybermenaces », dit-il.

Le Dr (Prof) Nisha Kant Ojha, partage son point de vue sur divers aspects du cyberterrorisme avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits

L’Inde est-elle prête à faire face au cyberterrorisme ?

Récemment, en juin 2021, le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Shringla, a fait part de ses préoccupations concernant les cyberattaques transfrontalières parrainées par l’État lors du débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur le « Maintien de la paix et de la sécurité internationales : la cybersécurité » et sans nommer le Pakistan ou La Chine s’en prend à des voisins qui menacent de plus en plus l’Inde dans la cybersphère.

Le ministre indien des Affaires étrangères a souligné que les terroristes ont également utilisé les médias sociaux pour planifier et exécuter leurs attaques terroristes et faire des ravages. En tant que victime du terrorisme, l’Inde a toujours souligné la nécessité pour les États membres d’aborder et de s’attaquer aux implications de l’exploitation terroriste du cyberdomaine de manière plus stratégique,

La pénétration accrue d’Internet a également conduit à des cybermenaces plus sophistiquées. Les caractéristiques uniques du cyberespace d’anonymat et d’interconnectivité sont exploitées par des criminels et des terroristes pour commettre des vols d’identité et des fraudes financières, mener des activités d’espionnage, perturber les infrastructures critiques, faciliter les activités terroristes, voler des informations et implanter des logiciels malveillants (programmes malveillants) et des chevaux de Troie. qui peut être exploité de différentes manières.

Un plan de gestion de crise a été formulé pour lutter contre les cyberattaques et le cyberterrorisme.

Des exercices et exercices de simulation de cybersécurité sont régulièrement organisés pour renforcer la posture de cybersécurité et la préparation des organisations du gouvernement et des secteurs critiques.

Inde Le Centre indien de coordination de la cybercriminalité (IC4) relevant du ministère de l’Intérieur (MHA) a été créé pour lutter contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme.

De plus, la mise en place du NCCC est l’une des principales étapes pour faire face aux cybermenaces et au cyberterrorisme. Tous les CERT et ISAC seraient ensuite liés au NCCC pour un flux rapide et transparent d’informations sur les cybermenaces à tous les niveaux pour toutes les parties prenantes.

En outre, afin de minimiser la vulnérabilité aux cyberattaques sur le trafic Internet, des efforts seront déployés pour garantir que le trafic provenant et se terminant en Inde soit acheminé à l’intérieur des frontières géographiques de l’Inde. Les modalités seront élaborées en consultation avec les services gouvernementaux concernés, les fournisseurs de services Internet (FAI) et le NIXI.

Cyber ​​Swachhta Kendra (Botnet Cleaning and Malware Analysis Center) a été lancé pour fournir la détection de programmes malveillants et des outils gratuits pour supprimer ces programmes.

Cependant, un aspect important de la cybersécurité est le développement local de technologies et de produits informatiques. La dépendance à l’égard d’équipements et de composants importés dans des secteurs sensibles n’est pas utile, car les produits importés sont toujours suspects du point de vue de la sécurité. Il est important de développer des solutions maison et de créer un écosystème.

Les activités de R&D devraient se concentrer sur la recherche, la conception et le développement de solutions innovantes à des problèmes réels dans les domaines de la sécurité, de la criminalistique numérique, des réseaux à grande vitesse, du cryptage, des normes et de l’audit.

Quels types de cybercriminalité ont lieu dans le monde et en particulier en Inde ?

Les cybercriminels commettent différents types de délits, allant du vol d’informations personnelles, au transfert d’actifs financiers à la saisie de systèmes informatiques contre rançon. La cybercriminalité augmente considérablement chaque année, à mesure que les attaquants gagnent en efficacité et en sophistication.

La cybercriminalité ciblant les infrastructures d’information critiques (CII) a également un impact négatif sur la sécurité nationale.

L'Europe a le taux d'adoption le plus élevé (93 %) et l'Asie et le Pacifique le plus bas (55 %).

Les cyberattaques contre le cyberespace indien ont considérablement augmenté ces derniers temps. Des sondages massifs et des attaques ciblées sur les actifs informatiques sont observés.

En 2020, CERT-In a traité 1158208 incidents. Les types d’incidents traités étaient l’intrusion sur le site Web et la propagation de logiciels malveillants, le code malveillant, l’hameçonnage, les attaques par déni de service distribué, les dégradations de sites Web, les activités d’analyse/sondage de réseau non autorisées, les attaques de ransomware, la violation de données et les services vulnérables.

Le cyberespace indien est également utilisé pour héberger des serveurs de commande et de contrôle dans les centres de données. Une tentative sérieuse d’attaque des infrastructures télécoms en particulier, les routeurs et DNS a été constatée.

Comment comparez-vous la préparation de l’Inde à faire face à de tels crimes vis-à-vis de la Chine ?

Le gouvernement indien a pris un certain nombre de mesures pour garantir un cyberespace indien sûr et sécurisé et renforcer la cyber-résilience des infrastructures d’information critiques (CII). Les principales initiatives de cybersécurité comprennent la politique nationale de cybersécurité de 2013, la loi de 2000 sur les technologies de l’information, la création de CERT-In et de NCIIPC en tant qu’agences cybernétiques nodales en vertu de la loi sur les technologies de l’information, le projet de loi sur la protection des données personnelles, des mesures visant à renforcer la confidentialité et la protection des données, la promotion de la cybersécurité. R&D, renforcement des capacités et développement des compétences, promotion du partenariat public-privé en cybersécurité.

Le cadre pour l’amélioration de la cybersécurité, 2013, souligne l’approche à plusieurs niveaux pour sécuriser l’infrastructure des TIC. La protection des infrastructures d’information critiques (CII) est un élément important du cadre pour l’amélioration de la cybersécurité. Il définit également le rôle et la responsabilité des différents ministères/départements concernés en matière de cybersécurité.

Le coordinateur national de la cybersécurité a été chargé de coordonner et de mettre en synergie les efforts de cybersécurité des ministères/départements concernés. Les agences informatiques comprenaient CERT-In et NCIIPC en vertu de la loi sur les technologies de l’information. En outre, les ministères/départements concernés prennent des mesures de cybersécurité dans leur domaine respectif.

La politique nationale de communication numérique 2018 (NDCP) suit une approche à trois volets de « Connect-Propel-Secure India », conformément à l’initiative « Digital India ». Cela vise à établir une infrastructure et des services de communications numériques omniprésents, résilients et abordables. Il couvre des domaines tels que l’Internet des objets, le M2M, le cloud computing, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

En outre, le gouvernement a pris des mesures pour sensibiliser le public à la cybercriminalité, publier des avis, renforcer les capacités et former les forces de l’ordre, améliorer les installations de cybercriminalité, etc. pour prévenir de tels crimes et accélérer les enquêtes.

Cependant, la force combinée existante des experts en cybersécurité dans le pays est tout à fait insuffisante pour gérer les activités de cybersécurité de manière significative et efficace. Ainsi, le renforcement des capacités, y compris le développement des ressources techniques et humaines, sont des conditions préalables pour faire face aux cybermenaces croissantes et au cyberterrorisme vis-à-vis de la Chine.

L’Inde a une capacité d’asymétrie vis-à-vis de la Chine en termes d’indigénisation des outils matériels et logiciels de cybersécurité. Cela rend le cyberespace indien vulnérable aux cyberattaques motivées par des acteurs étatiques et non étatiques.

Pegasus et il est utilisé en Inde ?

En septembre 2021, le gouvernement a soumis à la Cour suprême qu’il ne pouvait pas rendre public si ses agences utilisaient le logiciel espion israélien Pegasus pour surveiller des citoyens indiens, car une telle divulgation serait contraire à l’intérêt national. pas approprié de mettre une remarque.

Cependant, étant donné l’importance de la guerre de l’information, nous devrions croire que tout est un jeu d’information, plus le pays a d’informations, plus il l’est de toutes les manières, qu’elles soient économiques, politiques, militaires ou quoi que ce soit. Et nous devrions croire que la sécurité nationale du pays est la tâche la plus importante et les principales responsabilités professionnelles de tous et de chaque citoyen indien qui vit sur ce sol, puis suivie de quoi que ce soit. Les logiciels malveillants espions sont facilement gérés sur les sites de Malaware.com et d’autres, également des types similaires de logiciels espions peuvent être facilement achetés et gérés dans le Dark & ​​Deep Web comme Pegasus… Il ne sera donc pas juste de blâmer le gouvernement ou les agences pour la même chose. Mais enfin, pour déclarer qu’il n’y a aucune preuve directe trouvée ou disponible à ma connaissance qui indique que les agences de valeurs mobilières indiennes ont utilisé ce type de logiciel malveillant à des fins illégitimes. Ainsi, toute allégation est sans fondement et ne tiendra nulle part.

Les forces armées et paramilitaires indiennes sont-elles prêtes à faire face aux cyberattaques ? Comment l’IA et le C4i aident-ils à faire face aux taux croissants à mesure que la technologie évolue quotidiennement ?

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une utilisation croissante des TIC pour atteindre un ensemble d’objectifs militaires et politiques distincts. Les cybertechnologies évoluent en permanence, de l’Internet des objets (IoT) à la 5G en passant par l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, et chaque avancée s’accompagne non seulement de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis.

Le cyberespace est également devenu le cinquième domaine d’opérations militaires avec l’air, la mer, la terre et l’espace. Les capacités de cyberguerre deviendront une partie intégrante de la capacité militaire globale. Tout cela fait de la cybersécurité une question d’une importance cruciale avec de profondes implications pour notre développement économique et notre sécurité nationale.

Le ministère de la Défense a récemment mis à niveau la Defense Information Assurance and Research Agency (DIARA) pour créer la Defense Cyber ​​Agency, une cyberagence à trois services chargée de coordonner les cyberopérations conjointes.

Comment l’Inde peut-elle aider les pays d’Asie occidentale ainsi qu’en Afrique à lutter contre de tels crimes ?

Commentant la cyber-victimisation croissante de l’Afrique, Hamadoun Touré, un ancien secrétaire général de l’UIT a déclaré que « pour le moment, les cybercriminels considèrent l’Afrique comme un refuge pour opérer illégalement en toute impunité ». Les cyberattaques provenant des économies africaines ont un effet mondial. .

La cybersécurité est considérée comme un luxe et non une nécessité dans de nombreux pays africains. De nombreux pays africains ont une législation, des forces de l’ordre et font face à une grave pénurie de main-d’œuvre en cybersécurité.

L’augmentation des cyberattaques en Asie occidentale ainsi qu’en Afrique peut être attribuée à des systèmes vulnérables et à des pratiques de cybersécurité laxistes. Mais il ne peut être exclu que des pays comme l’Iran, l’Arabie saoudite, Israël et la Jordanie aient développé leur force dans la cyberguerre de nouvelle génération.

Le premier conclave des ministres de la défense Inde-Afrique (IADMC) s’est tenu à Lucknow, Uttar Pradesh, conjointement avec DefExpo, le 6 février 2020. L’Inde propose d’institutionnaliser le Dialogue Inde-Afrique sur la défense et d’explorer la coopération dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme.

