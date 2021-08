Développement cryptographique | Une vision complète pour la création de crypto-monnaies

Introduction:

La crypto-monnaie peut être considérée comme le Peter Pan du monde numérique. Bien qu’elle ait plus de 11 ans, la crypto-monnaie attire toujours la curiosité de nombreuses personnes. Il est passé d’un état où les gens apprécient l’ignorance des crypto-monnaies aux personnes entrant dans la zone FOMO quand il s’agit de la même chose !

La technologie Blockchain s’est manifestée dans de nombreuses entités différentes, mais dans tout cela, il est indéniable que la crypto-monnaie est une manifestation éternelle de cette technologie.

Qu’est-ce que la crypto-monnaie ?

Une crypto-monnaie est une monnaie numérique qui n’a aucune représentation physique. Il permet un transfert de fonds facile et anonyme et existe en dehors de tout système de censure/contrôle existant tel que les banques et les gouvernements. Si la technologie blockchain est responsable de l’exécution des transactions et du stockage des informations. Les informations sur le panier ne peuvent pas être modifiées sans modifier tous les blocs suivants, et même ces modifications nécessitent un consensus universel. Cela présente une option très sûre pour l’échange de devises.

De nouvelles crypto-monnaies sont créées lorsqu’un nouveau bloc est créé. Un nouveau bloc en cours de création consiste à fournir votre puissance de traitement pour résoudre une équation mathématique complexe. En récompense de leur puissance de calcul, ils sont récompensés sans crypto-monnaie. Ce fut le début de la révolution de la crypto-monnaie avec l’introduction du bitcoin en 2009.

Les avantages des crypto-monnaies

Bien qu’il existe certaines limitations telles que l’acceptation restreinte, la volatilité et les transactions irréversibles, de nombreux avantages font d’une crypto-monnaie une proposition unique et lucrative pour le monde bancaire / financier.

La crypto-monnaie est complètement décentralisée et cette décentralisation peut être attribuée à la technologie blockchain. Cela signifierait que personne ne peut faire appliquer les règles aux développeurs et aux propriétaires. Vous avez toujours le contrôle et la possession de votre monnaie cryptographique, et aucune institution comme la banque ou le gouvernement ne peut en revendiquer la propriété ou le contrôle.

Les transactions de crypto-monnaie sont extrêmement rapides, du moins par rapport au système bancaire qui existe aujourd’hui. Vous pouvez également effectuer un nombre illimité de transactions. Cela présente un grand avantage par rapport au délai habituel de quelques jours ou semaines pour les transferts de fonds internationaux avec le système bancaire existant.

La décentralisation élimine tous les intermédiaires impliqués dans l’exécution d’une transaction. C’est l’une des raisons pour lesquelles les banques facturent toujours des frais de transaction élevés lorsqu’il s’agit de transferts de fonds internationaux. L’établissement de la confiance permise par des tiers et des intermédiaires dans le système bancaire classique est efficacement géré par des contrats intelligents dans le domaine de la crypto-monnaie. Cela signifie que le coût de la transaction est considérablement faible.

La portée de la crypto-monnaie se limite à acheter uniquement la portée de la blockchain et, en effet, Internet. Par conséquent, la crypto-monnaie a une acceptation et une portée internationales. Cela signifierait également que les frais de conversion qui accompagnent toujours les transactions internationales peuvent également être entièrement éliminés.

Un autre avantage important apporté par la crypto-monnaie est la transparence et l’anonymat. Ceci est, par défaut, causé par la technologie blockchain. Vous n’envoyez pas d’argent à une personne mais à une adresse. L’adresse peut être complètement anonyme à moins qu’elle ne soit validée d’une manière ou d’une autre dans le domaine public.

Créer une nouvelle crypto-monnaie

Le processus de création d’une nouvelle crypto-monnaie est assez simple et direct. Tout ce que vous avez à faire est de copier le code d’une crypto-monnaie existante comme le bitcoin et d’apporter quelques modifications. Bien que cela puisse sembler simple sur papier, vous devrez comprendre les implications du changement que vous apportez et pourquoi vous effectuez ce changement particulier.

Par conséquent, pour comprendre la création de chiffrement, vous devrez suivre un processus qui vous aidera à affiner et à définir votre idée.

Quel est le but de votre Crypto Coin ?

Chaque crypto-monnaie a été créée avec un objectif en tête. Alors que le bitcoin a été créé comme une alternative à la finance décentralisée, Ethereum visait simplement à alimenter des contrats intelligents. Vous devrez définir le but de votre pièce avant de vous lancer dans la création d’une pièce.

La pièce est-elle conforme ?

Une pièce ne trouve sa valeur que lorsqu’elle trouve des investisseurs ! Pour gagner la confiance des investisseurs, vous devrez auditer correctement votre devise. Cela a plus de sens en raison de l’intensité des escroqueries qui circulent dans l’espace crypto.

Votre livre blanc est-il prêt ?

Le livre blanc peut être considéré comme l’entité la plus importante en matière de développement de crypto-monnaie. Le livre blanc doit être détaillé pour fournir autant d’informations que possible que vos investisseurs peuvent rechercher. Il doit contenir des détails sur l’économie du jeton et la feuille de route du projet. De plus, fournir des informations sur votre équipe, votre expérience et votre expertise contribuera à renforcer votre crédibilité.

Le livre blanc n’est peut-être pas consommé par tout le monde, mais il faut comprendre que celui qui le consomme est un investisseur à fort potentiel.

Avez-vous votre plan de promotion?

Vous devrez participer à certains forums et à certaines méthodes promotionnelles spécifiques pour améliorer la visibilité de votre parcours vers la monnaie. Il convient de noter que vous ne pouvez pas participer aux méthodes de publicité conventionnelles en raison des restrictions imposées par des plateformes telles que Google et Facebook. Vous devez donc vous tourner vers le marketing, mais c’est comme les airdrops, les récompenses et l’optimisation des moteurs de recherche, en plus du marketing par courrier électronique et de la participation à des forums de crypto-monnaie.

Avez-vous une communauté active?

Une crypto-monnaie est un investissement à long terme pour de nombreuses personnes, et tout ce qui a une vision à long terme doit être soutenu par une communauté. Vous aurez besoin d’une communauté de passionnés dévoués pour vous aider à répondre aux questions sur votre pièce. En plus de la communauté, il est également fortement recommandé de disposer d’une équipe dédiée pour gérer non seulement le support, mais également votre communauté 24h/24.

conclusion

La raison pour laquelle tant d’attention a été accordée à l’aspect commercial du développement de crypto-monnaie est que les entreprises spécialisées dans le développement de crypto-monnaie peuvent facilement gérer l’aspect technique. Tout ce que vous avez à faire est de contacter la société spécialisée dans le développement de crypto-monnaie et de blockchain. Ils comprendront les besoins de votre entreprise et vous présenteront les solutions cryptographiques parfaites pour marquer votre présence dans cet espace lucratif.