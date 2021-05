Développement de la mosquée d’Ayodhya: l’IICF soumet les plans de la carte de la mosquée pour approbation

Le jour de la République de cette année, la cérémonie d’inauguration du projet a eu lieu et le drapeau national a été hissé avec la plantation de neuf plantes fruitières entre les terres allouées.

Le plan de conception de la mosquée à développer à Ayodhya a été finalisé et la Fondation culturelle indo-islamique (IICF) a soumis les plans de mosquée proposés à l’Autorité de développement d’Ayodhya pour les approbations nécessaires. Il est à noter que les autorisations ont été accordées par la Cour suprême lors du verdict d’Ayodhya pour construire un temple dans le village de Dhannipur. Pour le même, l’IICF a été formé pour faciliter la construction de la mosquée. La fondation a finalement dévoilé la conception de la structure de la mosquée s’étendant sur le terrain de 5 acres que le SC a attribué, a noté un rapport de l’IE.

Le jour de la République de cette année, la cérémonie d’inauguration du projet a eu lieu et le drapeau national a été hissé avec la plantation de neuf plantes fruitières entre les terres allouées. Citant une déclaration de l’IICF, le rapport indique qu’il existe 11 séries de cartes qui ont été proposées pour le projet et qu’elles ont été présentées auparavant au vice-président de l’ADA, Vishal Singh. Afin de recevoir les approbations pour la conception, des frais de traitement de Rs 89 000 ont également été déposés.

L’un des membres de l’IICF-Capitaine Afzaal Ahmad Khan a tenu une réunion avec les responsables de l’Autorité de développement d’Ayodhya (ADA), y compris Vishal Singh, où le projet a été découvert. Pour être sûr, le projet comprend un hôpital super spécialisé de 300 lits avec la mosquée. Non seulement cela, une cuisine communautaire afin de nourrir jusqu’à 1000 personnes par jour ainsi qu’un centre de recherche seront également construits. Ce centre de recherche sera réalisé au nom du combattant de la liberté Maulvi Ahmadullah Shah. La conception proposée pour la mosquée indique qu’elle peut facilement accueillir 2000 namazis à la fois.

Étant donné que les cartes de conception du projet étaient considérablement volumineuses, elles ne pouvaient pas être soumises en ligne, a affirmé le capitaine Afzaal lors de la réunion. En outre, il a dit que certaines préoccupations peuvent affecter le calendrier prévu du projet. Selon lui, un certificat d’exonération fiscale de 80G n’a pas été délivré par le service des impôts sur le revenu à l’IICF et de ce fait, les dons pour la fiducie sont bloqués. Puisqu’il aura un impact sur le projet, Afzaal a fait appel au Centre et au ministère des Finances pour qu’ils interviennent.

Le secrétaire et porte-parole de l’IICF, Athar Husain, s’est entretenu avec l’IE où il a exprimé ces préoccupations et souligné que ces fonds ne sont pas recherchés auprès des gens ordinaires via une campagne de masse, mais qu’il existe des donateurs spécifiques engagés qui soutiendront le projet. Pour cette raison, la fondation a demandé que le certificat d’exonération fiscale soit fourni au plus tôt. Il a ajouté que des demandes avaient déjà été envoyées aux autorités de Lucknow pour demander une exemption.

Pendant ce temps, le coût total de construction du projet a été estimé à environ Rs 110 crore et cela comprend également Rs 100 crore pour l’hôpital lui-même.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.