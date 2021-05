Développement de Windows 10X arrêté, pas de lancement en 2021

En 2019, Microsoft a annoncé Windows 10X, une version allégée de son système d’exploitation PC.Microsoft a retardé le lancement de ce produit en 2020, et maintenant, prétendument, l’a retardé indéfiniment.Selon un rapport, Microsoft se concentrera plutôt sur la mise à jour et plus loin développer Windows 10 correctement.

Windows 10 est actuellement le système d’exploitation le plus populaire au monde. Bien qu’il soit certainement puissant, il est également lourd en raison de la nécessité de continuer à prendre en charge les logiciels et les fonctionnalités hérités. Pendant ce temps, le fait que Chrome OS soit tellement plus léger et plus simple est un aspect important de son succès fulgurant.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Microsoft a annoncé Windows 10X en 2019. Cette variante plus légère / plus légère de Windows 10 serait parfaite pour les tablettes, les ordinateurs portables moins chers et même les appareils mobiles.

Cependant, il semble que Microsoft y renonce complètement. Auparavant, la société avait retardé le lancement du Surface Neo, qui était censé être le produit de lancement de Windows 10X. Il a ensuite promis que nous verrions 10X en 2021. Malheureusement, selon des sources anonymes parlant avec Petri, Microsoft ne livrera pas le nouveau système d’exploitation en 2021. Apparemment, il a mis tout le projet sur la glace pour se concentrer davantage sur Windows 10 correct.

Petri postule que Microsoft pourrait intégrer certaines des fonctionnalités qu’il avait l’intention d’apporter à 10X dans Windows 10, peut-être avec la nouvelle version à venir du système d’exploitation, connue sous le nom de Sun Valley. Cependant, Sun Valley sera toujours le bon vieux Windows 10, donc ce ne sera pas un nouveau produit révolutionnaire.

Espérons que Microsoft s’éloignant de Windows 10X lui permettrait de se concentrer sur l’introduction de Windows 10 sur les appareils ARM de manière native. C’est quelque chose que sa base d’utilisateurs veut réellement, alors qu’une alternative Windows à Chrome OS n’est pas quelque chose que les gens réclament.