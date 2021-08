Développement du secteur autoroutier dans le MP : le centre intègre Atal Progress-Way à Bharatmala Pariyojana Phase-1

La nouvelle autoroute aura une longueur de 404 kilomètres.

Jeudi, le ministère des Transports routiers et des autoroutes a approuvé l’inclusion du projet Atal Progress-Way du député dans la phase 1 du Centre Bharatmala Pariyojana. La nouvelle autoroute aura une longueur de 404 kilomètres dans l’État du Madhya Pradesh et traversera les districts de Bhind, Morena et Sheopur de la région de Chambal et relient la ville de Jhansi, UP à l’est et Kota, Rajasthan à l’ouest, a déclaré le secrétaire principal du député PWD, Neeraj Mandloi, dans un rapport de la PTI. Le projet d’autoroute, d’une valeur de 7 000 crores de roupies, devrait stimuler le développement des divisions Gwalior et Chambal de MP. Le Bharatmala Pariyojana du gouvernement Modi est un nouveau programme-cadre pour le développement du secteur des autoroutes.

Selon le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan, Atal Progress-Way s’avérerait être une bouée de sauvetage pour le développement des divisions Chambal et Gwalior. Un corridor industriel sera construit autour de cette autoroute longue de 404 kilomètres qui deviendra un maillon essentiel du développement économique de la région. La nouvelle route de la ville de Jhansi dans l’Uttar Pradesh à Kota au Rajasthan bénéficiera à trois districts de MP. Entre ces deux points, la distance permettra d’économiser environ 50 kilomètres et le temps de trajet sera également réduit de 11 heures à seulement six heures. Par ailleurs, le long de la voie express, des zones industrielles seront développées.

Le gouvernement de l’État du Madhya Pradesh s’est préparé à inviter des investissements dans des activités industrielles, commerciales ainsi que diverses pour la construction de l’autoroute sur les rives de la rivière Chambal. La zone à utiliser dans le projet d’autoroute a été mise à disposition par le gouvernement MP à ses propres frais. Le ministre du Madhya Pradesh PWD, Gopal Bhargava, a déclaré que les appels d’offres pour ce projet d’infrastructure seraient lancés très prochainement. Le projet d’autoroute est développé par NHAI et son rapport de projet détaillé (DPR) a été préparé par le gouvernement de l’État du Madhya Pradesh en quatre mois et présenté au gouvernement central.

