Développement durable, sujets clés de la génération Z au forum WWD China’s Beauty Inc – WWD

Les principaux dirigeants de l’industrie chinoise de la beauté se sont réunis lors de la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix Beauty Inc de WWD Chine et du sommet Beauty for Future à Shanghai le mois dernier pour discuter de l’avenir de la beauté dans ce pays. La durabilité était un sujet clé, alors que les invités, dont Zhuang Mudi, secrétaire du comité du parti du district de Fengxian (qui abrite la «Vallée de la beauté orientale), Rene Co, directeur du développement durable de P&G Greater China, et Jenny Chen du Jala Group ont abordé la «Nouvelle normalité dans l’ère post-COVID-19» alors que l’industrie verte se développe.

«La durabilité ne concerne pas seulement la protection de l’environnement», a déclaré Lena Yang, PDG de WWD Chine, qui a accueilli avec le directeur du contenu Johannes Neubacher et la nouvelle directrice éditoriale de Beauty Inc China, Helena Hu. «Nous devons réfléchir à la manière de parvenir à la durabilité dans le commerce, les sciences humaines, la culture et l’environnement. La durabilité est désormais devenue une force importante qui facilite la mise à niveau et la transformation de l’ensemble de l’industrie. »

Mudi a évoqué les engagements pris par le gouvernement Fengxian pour aider les entreprises à faire des affaires dans la région, tandis que Co a partagé des informations sur les efforts de développement durable de P&G et sur la manière dont l’entreprise aborde les problèmes d’emballage à une époque d’activité de commerce électronique sans précédent.

C’est pourquoi Procter & Gamble a innové ses matériaux d’emballage et lancé des emballages dégradables et respectueux de l’environnement qui peuvent protéger les produits pendant le transport et être recyclés par la suite. P&G a également rendu le brevet d’emballage disponible pour l’ensemble de l’industrie dans l’espoir que tous les praticiens agiraient ensemble pour parvenir au développement durable de l’industrie de la beauté. «Le chemin de la durabilité est sans fin et chaque étape est une étape pour aller de l’avant», a déclaré Co.

Sun Xiaocheng de CBNData a partagé des informations sur le récent rapport sur la beauté de la génération Z de la société. Parmi les principaux enseignements: les femmes de la génération Z des villes de niveau 1 et 2 sont les principaux acheteurs en ligne pour les soins de la peau, avec un taux de dépenses et de croissance beaucoup plus élevé que la moyenne par rapport aux villes de niveau 3 et inférieurs.

Le rapport a également révélé que la génération Z a commencé à adopter des routines de soins de la peau à un âge beaucoup plus jeune que les générations précédentes et que le prix qu’elles sont disposées à payer pour les produits a augmenté chaque année.