Développement économique, social et culturel de tous les territoires

19/10/2021 à 16h23 CEST

EPE

Lancer un journal national est un défi mais aussi une opportunité pour un groupe de communication avec l’idée de diriger et avec un ensemble de médias qui comprennent la pluralité qui existe en Espagne. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA recueille les valeurs ont toujours accompagné Prensa Ibérica depuis sa naissance aux Canaries comme il s’est répandu dans tout le pays.

Le groupe exécute une contribution importante au progrès et au développement économique, social et culturel des territoires dans lesquels il est présent. Vos Clubs Presse et Opinion, qu’ils font chaque année de nombreuses activités ouvertes et libres au service des lecteurs et des citoyens, ils sont devenus d’importants promoteurs de la vie sociale et culturelle.

Depuis sa création, Prensa Ibérica affiche trois maximes inaliénables : autonomie commerciale de chacune des sociétés du groupe, le indépendance en rédaction en ce qui concerne les pouvoirs publics et privés, et la proximité aux citoyens.

Parallèlement à l’activité des clubs, les journaux du groupe organisent plus de 700 événements en présentiel et virtuels qui rassemblent plus de 300 000 personnes.