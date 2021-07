Développement énorme alors que Man City lance une offre de 100 millions de livres sterling pour la principale cible Grealish

Manchester City a déposé une offre d’ouverture de 100 millions de livres sterling à Aston Villa pour le meneur de jeu Jack Grealish, selon des informations.

Grealish est avec Villa depuis l’âge de six ans et a gravi les échelons pour devenir capitaine du club. Cependant, à Villa Park, on craint que leur association de longue date ne prenne fin cet été. Après une autre saison productive, le milieu de terrain offensif est sur le radar de certains des plus grands clubs de Premier League.

Il était lié à Manchester United l’été dernier avant que Villa ne réussisse à le lier à un nouveau contrat. Ils essaient de le faire à nouveau, cette fois pour conjurer Manchester City.

Cependant, City a maintenant augmenté la mise en faisant une offre d’ouverture qui donnera à Villa une réflexion sérieuse à faire.

Selon le Daily Telegraph, City a soumis une offre de 100 millions de livres sterling, qui – si elle est acceptée – ferait de Grealish la signature de Premier League la plus chère de tous les temps.

Il est apparu plus tôt cette semaine que les deux clubs étaient en pourparlers sur l’international anglais. Maintenant, City a fait un premier pas solide.

Leur poursuite de Grealish semble indiquer qu’ils ont renoncé à signer le talisman de Tottenham Harry Kane. Alors qu’ils jouent à des postes différents, même City ne pouvait pas se permettre de signer deux joueurs évalués au-dessus de la tranche de 100 millions de livres sterling dans la même fenêtre de transfert.

Avec les Spurs qui tiennent bon l’attaquant Kane, City a ainsi fait du meneur de jeu Grealish sa nouvelle cible principale.

Pep Guardiola est un grand admirateur du joueur de 25 ans et espère maintenant que Villa acceptera l’offre présentée par son club.

Cependant, Villa a prévu une saison à venir qui inclura Grealish. Malgré le ciblage de certaines signatures à son poste, les nouveaux arrivants ont été poursuivis avec l’intention de le compléter plutôt que de le remplacer.

Ils sont prêts à lui offrir un autre nouveau contrat pour augmenter encore son salaire – potentiellement à 200 000 £ par semaine, selon le Daily Star – mais l’offre d’ouverture de City pourrait les obliger à réfléchir.

En théorie, ils pourraient réinvestir l’argent qu’ils recevraient de la vente de Grealish dans plusieurs signatures. Par conséquent, ils doivent peser le pour et le contre de l’accord.

Grealish divisé sur le mouvement

Le Manchester Evening News a également confirmé l’offre de 100 millions de livres sterling de City, ce qui éclipserait le record de 89 millions de livres sterling que Man Utd a payé pour signer à nouveau Paul Pogba en 2016.

Des sources de MEN proches de Grealish suggèrent qu’il est indécis sur son avenir. Déménager à City lui permettrait de remporter plus de trophées et de jouer la Ligue des champions. De plus, cela peut améliorer ses chances de jouer plus régulièrement pour l’Angleterre ; il n’a commencé qu’un seul match à l’Euro 2020.

D’un autre côté, il est un fan de Villa depuis toujours. Capitaine du club est un rêve devenu réalité qu’il voudra peut-être continuer.

Grealish a donc de quoi peser. Mais la première décision sera prise par Villa par rapport à la candidature de City.

