Développements Build-to-rent à Londres : les avantages, les inconvénients et les coûts

B

uild-to-rent (BTR) – un modèle de logement importé des États-Unis dans lequel les nouvelles maisons sont construites spécifiquement pour les locataires privés plutôt que les acheteurs – est en plein essor à Londres.

Le secteur représente environ une propriété nouvellement achevée sur cinq avec près de 83 000 logements supplémentaires dans le pipeline BTR de la capitale, selon la British Property Federation.

Les développeurs de ce secteur émergent promettent souvent une “nouvelle norme” pour la location, avec des avantages tels que l’absence de caution, des locations à long terme et des loyers prévisibles loin du stéréotype du propriétaire privé louche. Mais à part les salons communs, les gymnases et les jardins sur les toits souvent inclus, qu’est-ce que ce type de logement de plus en plus dominant implique réellement et qui vit dans ces maisons construites à cet effet ?

Ian Silverstein, 47 ans, a pris un bail d’un an à Greenford Quay, le développement de Greystar de plus de 2 000 maisons BTR surplombant le Grand Union Canal d’Ealing, en février. Le loyer d’un mois varie de 1 490 £ pour un studio à 2 540 £ pour un appartement à trois lits. Il cherchait un logement à moyen terme entre vendre sa maison à St Albans et décider où acheter ensuite.

Soho House-feel: Ian Silverstein a emménagé dans une maison à louer à Ealing tout en décidant où vivre ensuite

Le fondateur de Silverstein Locations, dont le revenu annuel pré-Covid était de plus de 100 000 £, paie moins de 2 000 £ par mois plus les factures pour un appartement partiellement meublé de deux chambres et deux salles de bains, qui, selon lui, « donne l’impression de vivre dans un hôtel cinq étoiles”. Il a également été attiré par les espaces communs, dont cinq salons, une terrasse sur le toit, une salle de sport et un cinéma privé après avoir passé plusieurs mois de confinement en 2020 à vivre seul.

“C’est très ambitieux”, dit-il. “Vous pouvez vous asseoir dans un cinéma privé sans avoir à dépenser 50 000 £ pour en installer un dans votre maison. Vous pouvez vous asseoir sur le toit, il y a des meubles italiens incroyables, probablement mieux que les toits de la plupart des gens qu’ils n’auront jamais, asseyez-vous dans l’un des cinq salons, c’est plus agréable que n’importe quel salon que vous pourriez avoir, et vous pouvez aller travailler dans l’un des espaces de travail, c’est probablement plus agréable que n’importe quel bureau que vous aurez jamais. J’aime Soho House mais j’ai l’impression d’avoir mon posséder un petit à la maison.”

Loide et Joao Azinheiro louent chez Quintain Living depuis qu’ils ont déménagé du Portugal au Royaume-Uni en avril 2019. Ils ont emménagé dans un appartement non meublé de trois chambres à Canada Gardens, Wembley Park, en janvier pour avoir un bureau à domicile pendant le verrouillage. Ils gagnent au total 105 000 £ par an et paient 2 400 £ de loyer par mois, factures comprises.

Wembley Park : l'espace de vie d'un appartement de trois chambres à Canada Gardens

À mesure que les restrictions s’assoupliront, Loide, une banquière, pourra se rendre à Marylebone en 10 minutes. Joao, ingénieur télécoms pour Samsung, continuera à travailler à domicile.

Le couple, âgé de 32 et 35 ans, dont le fils Benjamin vient d’avoir un an, était particulièrement attiré par l’aire de développement pour les enfants, qui comprend une maison de jeu, un bateau pirate et une pataugeoire. “Nous adorons vivre ici”, dit Loide. “Pour nous, les espaces communs étaient essentiels ainsi que toutes les factures incluses, ce qui est très facile pour les personnes qui ne viennent pas du Royaume-Uni. Je n’ai rien vu de tel à vendre. à Wembley Park, il y a de la vidéosurveillance partout, tout le monde est très sympathique, nous avons tout à notre porte.”

Après avoir quitté la Roumanie pour Londres en février, Silvia Astefanei, 27 ans, a choisi le premier “quartier locatif” d’Apo (a-part-of.com) à Barking. Elle a bénéficié d’une visite virtuelle avant de déménager.

Le jeune médecin en psychiatrie, qui gagne environ 40 000 £, paie 1 315 £ par mois pour un appartement d’une chambre, hors charges. “J’appelle Apo” ma petite oasis de Londres “”, dit-elle. “J’ai déménagé à Apo depuis l’étranger et ils ont également pris le temps de me donner des conseils ou des trucs et astuces sur la vie au Royaume-Uni.”

Déménagement au Royaume-Uni: Silvia Astefanei a déménagé dans un quartier locatif à Barking plus tôt cette année

Diane Ruoyi-he et son partenaire, Jake Mason, ont déménagé à Fizzy Living à Walthamstow en août de l’année dernière pour être dans un endroit qui accepte les animaux de compagnie et se rapproche de son travail. Le directeur du studio de yoga, 31 ans, se rendait à 40 minutes de West Hampstead avant le verrouillage et se trouve maintenant à trois minutes à pied de Yonder Yoga.

“J’avais toujours admiré les bâtiments Fizzy. Nous avons regardé autour de nous et avons décidé de jeter un coup d’œil et ils étaient dans notre budget. Cela enlève le stress d’avoir notre chat secret, Huxley, que nous avions auparavant et que nous devions cacher au propriétaire. J’adore ces bâtiments qui acceptent les animaux.”

Le couple, qui a un revenu familial combiné d’environ 40 000 £, loue un appartement d’une chambre pour environ 1 500 £ par mois, ce qui comprend Internet et le chauffage. Ils avaient prévu de rester six mois puis d’acheter, mais en raison de la pandémie affectant les hypothèques et les revenus indépendants de Mason, ils ont décidé d’attendre plus longtemps.

Ils n’ont pas atteint le seuil financier fixé par Fizzy pour emménager, mais grâce aux économies, ils ont pu payer le loyer d’avance.

Les commodités et les déménagements sans friction ont un coût, que les jeunes locataires et les personnes à faible revenu peuvent avoir du mal à se permettre.

Guy Benson, 24 ans, qui travaille pour une société de services financiers, a quitté Londres et est rentré chez lui à Southampton pendant la pandémie. Alors qu’il prévoyait son retour dans la capitale en 2021, le logement BTR lui plaisait mais il trouvait que c’était inabordable en tant que célibataire.

En mai dernier, il a répondu à un quiz du promoteur immobilier Essential Living. « On m’a posé des questions telles que : aimez-vous vivre dans des quartiers centraux ? Aimez-vous vivre dans un appartement moderne ? Êtes-vous sociable ? » il dit.

La dernière question était la seule à laquelle il a cliqué sur “non”: s’il gagnait plus de 50 000 £ par an. Il a ensuite été accueilli avec le résultat : « La construction à louer n’est pas pour vous. Bonne chance dans votre recherche de propriété ! »

Vous avez une annonce pour construire à louer. Passer en revue toutes les questions devient de manière disproportionnée – comme OUI J’AIME ME SOCIALISE, OUI J’AIME AVOIR DES AMIS, OUI J’AIME POUVOIR GARDER LA FORME, OUI J’AIME VIVRE DANS DES ENDROITS CENTRAUX Question finale : LE REVENU DE VOTRE MÉNAGE EST-IL > 50K ? pic.twitter.com/LBFrjy5l1T – Guy Benson (@GuyBenson96) 26 mai 2020

“C’était brutal. J’ai un salaire décent, mais en tant que célibataire, ce n’est pas abordable pour quelqu’un comme moi”, dit-il. Il envisage maintenant de déménager dans une location privée sur l’île aux chiens avec deux amis, ce qui coûtera 2 450 £ de loyer par mois, plus les factures, réparties en trois parties.

La London Tenants Federation, une organisation de locataires de logements sociaux, déclare : « Notre principale préoccupation est de savoir si Build to Rent aide à répondre aux besoins de logement identifiés à Londres. BTR s’adresse principalement aux jeunes professionnels célibataires et n’aide donc pas à résoudre ce problème.

“Ce n’est pas abordable pour les 50 pour cent des ménages londoniens qui ont besoin d’un logement mais ne peuvent se permettre que le loyer social.”