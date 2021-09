Développer des technologies prédictives basées sur l’IA pour la gestion et la préparation aux épidémies

Les prévisions épidémiologiques et les stratégies de tests intelligents ne sont pas les seules avenues où l’IA peut jouer un rôle majeur dans les futures pandémies.

Par Amrik Sen

Des sociétés d’intelligence artificielle (IA) comme BlueDot et Metabiota ont pu identifier correctement des cas inhabituels de pneumonie à Wuhan, en Chine, plus d’une semaine avant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne mette officiellement en garde contre l’épidémie imminente de COVID-19.

Fait intéressant, ces entreprises américaines étaient situées loin de l’épicentre. Ils se sont appuyés sur les médias locaux chinois et les rapports de santé comme données pour leurs algorithmes sophistiqués de traitement du langage naturel (NLP) pour faire ces premières prédictions.

Cependant, prédire l’évolution d’une pandémie devient de plus en plus difficile, à mesure que la pandémie progresse dans le temps et la géographie, en raison du manque de disponibilité de données fiables. Une surveillance efficace à l’épicentre d’une épidémie potentielle devient impérative. Le défi est que souvent l’emplacement d’une épidémie est une cible mouvante.

Les technologies futures incluront la détection d’agents pathogènes dans les endroits les plus vulnérables, par ex. hôpitaux et cliniques, 24 heures sur 24. Surtout pour les maladies aéroportées, des patchs biodégradables à base d’autocollants seront apposés sur les surfaces extérieures des masques, des écrans faciaux et des combinaisons d’EPI des agents de santé de première ligne qui collecteront périodiquement les agents pathogènes aéroportés.

L’intensité du matériel pathogène capturé par ces dispositifs servira d’indicateur de la gravité de l’épidémie qui prévaut à ce moment-là dans le voisinage géographique immédiat. Ces données seront stockées dynamiquement dans un serveur cloud centralisé et rempliront les entrées de probabilité d’une certaine matrice stochastique. Le niveau de gravité de l’épidémie dominante (par exemple, légère, modérée ou sévère) constituera l’espace d’état de cette matrice stochastique. Les entrées de cette matrice désigneront les probabilités de transition entre deux états quelconques (niveaux de gravité).

De cette manière, un modèle provincial de l’épidémie peut être développé sous la forme de ces matrices de probabilité à l’aide d’un ordinateur. Une analyse mathématique détaillée de ces matrices à l’aide de l’IA nous donnera des capacités prédictives de l’évolution du paysage de l’épidémie au fil du temps. Des cartes thermiques provinciales peuvent être construites sur la base des prédictions de ce modèle stochastique et l’optimisation des ressources (par exemple, livraison de médicaments et de vaccins, disponibilité de kits d’EPI pour les agents de santé, approvisionnement en oxygène, etc.) peut être menée par les administrateurs de la santé publique dans un cadre scientifiquement cohérent. et de manière efficace. Cela réduira le gaspillage de ressources.

En outre, dans de nombreux pays, et en particulier sous la contrainte d’une augmentation du nombre de cas, des stratégies de dépistage efficaces deviennent primordiales. L’une des méthodologies efficaces consiste à effectuer des tests en pool à partir desquels de nombreux échantillons sont mélangés et testés. Si un tel test groupé est négatif, alors tous les échantillons de patients du groupe spécifique peuvent être considérés comme ayant été testés négatifs.

Parallèlement, les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent être alimentés avec des données démographiques, personnelles et historiques (par exemple, l’historique de voyage des personnes) pour sélectionner des stratégies de regroupement optimales pour les tests de pool en éliminant les individus à haut risque. Les tests en pool avec des personnes à faible risque accéléreront les tests et augmenteront leur efficacité.

Ainsi, les algorithmes d’apprentissage automatique basés sur l’IA peuvent être utilisés efficacement en tandem avec des méthodes de test en pool pour étendre les tests et étendre rapidement la portée de la surveillance des maladies.

Les prévisions épidémiologiques et les stratégies de tests intelligents, décrites ci-dessus, ne sont pas les seules avenues où l’IA peut jouer un rôle majeur dans les futures pandémies. Les modèles informatiques des structures protéiques sont souvent basés sur des technologies d’IA de pointe qui joueront un rôle de premier plan dans la conception et l’administration de médicaments.

Par exemple, une méthodologie de modélisation gratuite basée sur des techniques d’apprentissage en profondeur du système AlphaFold de DeepMind (une filiale de Google) a été utilisée avec succès pour prédire les mécanismes de repliement des protéines, sans s’appuyer sur des modèles antérieurs, pour concevoir de nouveaux médicaments neutralisant les protéines virales. Ces technologies permettent la découverte et le prototypage rapides de médicaments 4 et de vaccins qui sont nécessaires en cas d’épidémie soudaine.

L’une des inconnues frustrantes d’une pandémie comme la COVID-19 est l’évolution imprévisible de la progression de la maladie chez les personnes touchées – alors que certains patients ont réussi à s’échapper avec des symptômes légers, d’autres avec des traits physiques apparemment similaires ont souffert d’une maladie grave.

Au plus fort d’une épidémie, ce facteur inconnu rend difficile la tâche des médecins de prioriser le traitement des patients se présentant dans les hôpitaux avec des symptômes du SRAS-CoV2, et en particulier ceux qui évolueront vers une maladie grave à terme et peuvent avoir bénéficié d’une intervention agressive précoce. Les technologies basées sur l’IA joueront un rôle majeur dans le pronostic précoce d’une maladie grave chez les patients, ce qui permettra à son tour aux médecins de prendre des décisions scientifiquement éclairées sur la stratégie de traitement pour chaque patient. Cela sauvera 5 vies précieuses.

Comme l’histoire le suggère, les occurrences intermittentes d’épidémies sont quelque chose que nous devrons faire face dans un avenir prévisible. Dans de tels scénarios, ce qui va progressivement changer la donne dans notre capacité à lutter efficacement contre la maladie est une approche efficace à plusieurs volets.

Cela inclura des technologies d’intelligence artificielle alimentées par des modèles mathématiques de pointe, des données fiables et des mécanismes de surveillance efficaces.

(L’auteur est le professeur désigné de l’Université Plaksha. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

