Le changement climatique est réel, reconnaît Patrick Michaels, ancien climatologue de l’État de Virginie – mais il est moins extrême, moins destructeur et moins attribuable à l’activité humaine que ne le prétendent les modèles sinistres des alarmistes du changement climatique.

Plutôt que d’essayer d’offrir une version affaiblie, édulcorée et moins chère des propositions radicales du Green New Deal des démocrates pour éliminer progressivement les combustibles fossiles, Michaels suggère deux priorités pour une alternative conservatrice : changer le récit et développer l’économie.

“Il est devenu évident pour moi que ce problème de réchauffement était susceptible d’être réel, mais aussi susceptible d’être exagéré”, a déclaré Michaels, chercheur principal au Center for Energy and Environment du Competitive Enterprise Institute, au podcast de John Solomon Reports. “En d’autres termes, les êtres humains ont quelque chose à voir avec le réchauffement qui s’est produit depuis, disons, de la fin des années 1970 à la fin des années 1990 environ. Mais ils n’ont pas tout à voir avec ça. Et c’est relativement petit.

« Je pense donc que nous devrions utiliser le terme« réchauffement » plutôt que« réchauffement global » ou« changement climatique ». Parce que c’est vraiment ce que fait l’atmosphère.

Michaels a déclaré qu’un article qu’il avait récemment découvert et qui utilisait des données de Munich Re, une grande société de réassurance multinationale, montrait “que les dommages liés aux conditions météorologiques autour de la planète” ont considérablement diminué depuis 1980 “en dommages par habitant ou en décès par habitant”.

“Cela ne va pas dans la direction que tout le monde pense”, a déclaré Michaels. « Plus important encore, plus votre pays est riche, moins vous souffrez de dommages et moins vous faites de morts. Il me semble donc que la meilleure chose à faire contre le réchauffement est d’encourager la croissance économique, car les gens s’y adaptent assez bien.

En d’autres termes, la meilleure réponse à « la tiédeur » est de simplement « continuer à faire ce que nous faisons », a suggéré Michaels.

“Il est très clair qu’il y a moins de décès liés aux conditions météorologiques ou au climat à mesure que la surface de la planète se réchauffe légèrement”, a-t-il noté. “C’est parce que le réchauffement à effet de serre a tendance à se concentrer en hiver et la nuit, et la mortalité hivernale est beaucoup plus importante que la mortalité estivale.”

Nonobstant la sagesse conventionnelle, « nous rendons la terre plus verte », a-t-il déclaré, ajoutant : « La quantité de verdissement causée par le simple fait de mettre du CO2 dans l’air est assez spectaculaire.

Les régions du monde qui verdissent le plus sont les forêts tropicales humides d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie de l’Est, qui sont “les endroits où les gens se tordaient les mains”, a expliqué Michaels.

Michaels a suggéré qu’avec moins de morts, la planète devenant plus verte et la productivité agricole augmentant de façon exponentielle au cours des dernières décennies, ce que les gens font actuellement pour la planète en encourageant la croissance économique semble fonctionner – et si ce n’est pas cassé, pourquoi le réparer ?