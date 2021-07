‘Développer une paire!’ ‘View’ met à la poubelle le personnel du vice-président pour s’être plaint d’elle ⋆ 10z viral

Alors que les journalistes ont ignoré l’exposition brutale, les co-animateurs de The View ont pris jeudi la défense de Kamala Harris, après que des assistants actuels et anciens se soient plaints d’un lieu de travail abusif à Politico.

Malgré les applaudissements des « dénonciateurs » à la Maison Blanche de Trump, les hôtes libéraux ont complètement rejeté les plaintes anonymes de vingt-deux membres du personnel actuel et ancien de Harris, disant des choses comme s’ils avaient l’impression d’être « traités comme des s-.

Le modérateur Whoopi Goldberg a minimisé à plusieurs reprises l’importance du rapport comme de petites plaintes. Elle a demandé à la co-animatrice Sunny Hostin: «Est-il possible que ce soit le – le fonctionnement de la politique ou est-ce juste, vous savez, de venir avec le programme les jeunes? Est-ce que c’est moi qui suis une vieille dame qui va, « sors de ma pelouse ? » »

Hostin était contrarié par les fuiteurs, suggérant qu’ils étaient sexistes et racistes :

Je déteste juste le fait que cela vienne de l’intérieur de la maison de notre vice-président, droite? Vous avez des assistants actuels et d’anciens assistants qui parlent comme ça. je pense que cela a beaucoup à voir avec oui, c’est juste de la politique, mais cela a aussi beaucoup à voir avec le fait qu’elle est une femme de couleur, et une femme parce que nous savons que les choses qui sont acceptables pour les hommes ne sont pas acceptables des femmes.

Comme Hostin, Sara Haines était également bouleversée par des fuites internes qui pourraient endommager Harris. “J’attendais quand j’ai vu les gros titres sur ces articles pour une grosse bombe, comme, J’avais un peu peur parce que je suis un fan de Kamala. J’étais, comme, uh-oh, et je lisais et je me demande, quel est l’intérêt de cet article ? » se moqua-t-elle, l’appelant un gros “rien de rien”.

Meghan McCain a convenu avec Hostin qu’il y avait probablement un « parti pris de genre ». Elle s’est brutalement moquée de qui que ce soit les fuiteurs anonymes pour “avoir couru vers Politico comme une petite garce”. Au moins, McCain est cohérente dans sa haine des fuites dans les administrations républicaine et démocrate, contrairement à ses co-animateurs.

Poussé par le consensus commun, Goldberg est devenu plus audacieux en se moquant des membres du personnel anonymes. Elle a demandé à Joy Behar : «Alors Joy, est-il temps pour nous de dire : ‘Hé, fais pousser une paire ?’ »

Comme vous pouvez vous y attendre, Behar a eu la réponse la plus ridicule à l’exposition. Elle a suggéré qu’il s’agissait d’un montage de la droite, qui attaque apparemment Harris bien plus qu’ils n’attaquent Biden parce que le président “ressemble à leur base”. De toute évidence, elle ne lit pas très souvent les médias conservateurs.

Encore plus hilarant, Behar a affirmé que deux histoires négatives sur Harris en six mois étaient excessives. Peut-être que quelqu’un doit lui rappeler combien Trump et Pence avaient à ce stade :

Tu sais, il y a quelque chose dans cette histoire qui ne passe pas le test de l’odorat pour moi. Je veux dire, c’est la deuxième grande histoire sur Kamala Harris, et négative. Le premier était à la frontière, et maintenant ça. Elle n’est en poste que depuis six mois. Joe Biden a travaillé au congrès pendant 40 ans avant de devenir vice-président et, vous savez, ce qui est intéressant, c’est que cela sera utilisé par la droite pour attaquer l’administration Biden, et n’est-ce pas intéressant qu’ils s’en prennent à une femme noire ? Ils ne s’en prennent pas autant à un Blanc, Joe Biden, car Joe Biden ressemble à la base à droite. Il leur ressemble. Donc c’est difficile pour eux de se mettre en colère contre lui parce qu’alors ils se fâchent contre eux-mêmes, vous voyez ? Quelque chose, genre, psychologique se passe là-bas, et euh, donc elle ne ressemble pas à la base. Il est donc facile de la poursuivre. Donc je n’y mets pas grand-chose — beaucoup d’enjeux. Je pense que cet article ne veut pas dire grand chose. Cela n’a aucun sens, et Politico est, vous savez, ils tournent à peu près – allez à droite. Donc je ne lui fais pas confiance, et comme tout le monde l’a dit, si vous avez un reproche avec votre patron, vous ne le divulguez pas à la presse. Quelque chose d’autre se passe ici. Quelqu’un d’autre a divulgué ça pour lui faire du mal. C’est ce que je pense.

