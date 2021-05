Développeur Apple affecté par une panne suite à une maintenance planifiée

Plusieurs services Apple Developer sont actuellement partiellement ou complètement hors ligne, y compris la gestion de compte, App Store Connect, etc. Fait intéressant, cela survient juste après une maintenance planifiée de certains des services Apple Developer plus tôt dans la journée.

Selon la page État du système sur le site Web des développeurs Apple, les services suivants ont été affectés par la panne:

Compte App Store Connect Forums de développeurs Apple Podcasts Apple Connect Certificats, identifiants et profils Tableau de bord CloudKit Assistance au niveau du code Contactez-nous ID développeur Assistant de commentaires sur le service notaire Inscription et renouvellements du programme de tableau de bord MapKit JS Téléchargements de logiciels Configuration automatique TestFlight Xcode

Apple dit que la maintenance planifiée, qui est maintenant terminée, a eu lieu vers 15 heures HE, tandis que la panne en cours a commencé vers 19 heures HE. Certains des services réguliers d’Apple tels que l’iTunes Store et l’App Store ont également été touchés aujourd’hui, mais Apple affirme qu’ils fonctionnent à nouveau.

Avez-vous été affecté par cette panne? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

