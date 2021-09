Développeur de God of War qui a aidé à concevoir des passes de hache emblématiques

Nous avons sa hache. Capture d’écran : Sony

Avec son impact épais et charnu et la sensation satisfaisante de retour après avoir été lancée, la hache Leviathan de God of War de 2018 est l’une des armes les plus mémorables de tous les jeux. Cette semaine, les membres du studio Santa Monica de Sony et les joueurs du monde entier pleurent le décès de George Mawle, un ingénieur de gameplay que le directeur du jeu Cory Barlog appelle “l’un des pères de la sensation Léviathan”.

La nouvelle du décès de Mawle le 2 septembre est venue de Mihir Sheth, responsable de la conception de combat de God of War, qui a chanté les louanges de l’ingénieur dans un long fil Twitter au cours du week-end. Au cours de son mandat au Santa Monica Studio, qui a commencé en 2013 et a duré jusqu’à son départ en janvier de cette année, Mawle a travaillé sur les armes, la navigation, les systèmes RPG, les comportements de combat, etc. de God of War. Sheth en particulier appelle le travail de Mawle sur la hache Léviathan, ainsi que les chaînes tourbillonnantes des Lames du Chaos.

Avant de rejoindre Santa Monica Studio, George Mawle a travaillé comme programmeur sur plusieurs jeux remarquables. De 2003 à 2010, il a travaillé en tant que directeur technique chez Radical Entertainment, programmant des jeux comme Scarface: The World is Yours et Prototype 2. Ses crédits de programmation incluent également Aquaman: Battle for Atlantis de 2003 pour GameCube et Xbox, l’un des pires critiques. jeux de tous les temps.

Mais ce dont on se souviendra de George Mawle, ce sont ses contributions à God of War de 2018, l’un des jeux d’action les mieux évalués de tous les temps. Le directeur du jeu et directeur du studio, Cory Barlog, s’est rendu sur Twitter hier pour se souvenir de l’homme et de la hache Léviathan qu’il a aidé à forger, déclarant : “Sans la curiosité et l’intellect (de George Mawle), ces moments de pure joie se souvenant de la hache n’auraient jamais existé.”

Repose en paix Georges Mawle. Je suggérerais de démarrer God of War et de donner un coup ou deux à la hache Leviathan en son honneur cette semaine, ou simplement de fermer les yeux et de se rappeler à quel point cette arme est bonne.