Développeur indépendant Aaron Pearce sur HomeLog et résolution des problèmes HomeKit [Interview]

Le développeur indépendant Aaron Pearce a récemment lancé une toute nouvelle application de gestion HomeKit appelée HomeLog. Pearce a développé une suite d’applications qui améliore la plate-forme HomeKit d’Apple au fil des ans. L’outil le plus récent est conçu pour rendre le dépannage des problèmes HomeKit moins frustrant. . a récemment rencontré Aaron pour en savoir plus sur HomeLog et résoudre les problèmes avec HomeKit.

Sur quoi travaillez-vous et d’où venez-vous ?

Je suis le développeur néo-zélandais d’une série d’applications liées à HomeKit : HomeCam, HomePass, HomeLog, HomeRun, HomePaper et HomeScan.

Comment vous êtes-vous intéressé au développement d’applications ?

Adolescent, j’ai été attiré par la programmation à un jeune âge, en m’apprenant à créer des sites Web et éventuellement des applications iOS. J’ai commencé avec des applications tierces pour DeviantArt, puis j’ai fini par les rejoindre pour lancer leur application officielle au début de ma carrière.

Et HomeKit ?

Mon intérêt pour HomeKit a commencé après avoir acheté quelques ampoules Hue et examiné le cadre fourni par Apple. J’ai été surpris par le manque d’applications pour HomeKit, alors j’ai décidé de résoudre certains des problèmes que j’avais, en commençant par visualiser plusieurs caméras à la fois, ainsi HomeCam est né.

Sur quel genre de choses avez-vous travaillé avant de vous attaquer aux opportunités HomeKit ?

Avant les applications HomeKit, j’avais lancé la série d’applications liées à DeviantArt susmentionnées ainsi que quelques petites applications de jouets. Dans mes emplois de jour, j’ai travaillé dans d’autres genres tels que des applications pour le shopping, la logistique et même une application de messagerie pour enfants, Kinzoo.

Être en quelque sorte le créateur d’applications HomeKit nécessite-t-il une configuration HomeKit complète à la maison ?

J’ai une configuration assez petite par rapport à certains des utilisateurs de mes applications, bien que j’aie un nombre important de caméras HomeKit à tester car chacune peut varier considérablement dans son fonctionnement.

Quel est votre problème HomeKit préféré que vous avez résolu via vos applications ?

Je dois dire que HomeLog est l’application que j’ai personnellement trouvée la plus utile au cours du dernier mois où elle est disponible. Voir plus en détail ce que fait réellement HomeKit lorsque je teste des automatisations ou que je trouve une scène cassée est inestimable.

Et selon vous, quelle serait la réponse pour vos utilisateurs ?

Je dirais que la grande majorité de mes utilisateurs apprécient vraiment d’avoir une sauvegarde de leurs codes de configuration HomeKit via HomePass. Vous ne pensez pas que cela est nécessaire jusqu’à ce que vous perdiez un code ou que vous ne puissiez tout simplement pas accéder à l’appareil, mais lorsque cela se produit, il est bon d’avoir une copie de vos codes dans l’application, prête à l’emploi.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer HomeLog ?

HomeLog est né de mon propre désir d’obtenir plus d’informations de connexion de HomeKit. La journalisation est quelque chose que tous les systèmes de maison intelligente devraient avoir ; il est impossible de déboguer des automatisations ou même des appareils qui se détraquent sans de bons journaux des événements.

Où espérez-vous que HomeKit ira dans les trois prochaines années ?

Au cours des prochaines années, j’ai de grands espoirs qu’Apple effectuera une transition massive vers Matter là où il le pourra. Les opportunités que cela apportera seront immenses. Plus d’appareils, plus de catégories d’appareils et plus de possibilités pour les applications.

Et combien de cela pensez-vous qu’il se produira réellement?

À ce stade actuel, je ne m’attends pas à ce que Matter remplace complètement HomeKit dans la réalité. Les appareils tels que les caméras nécessitent beaucoup plus de bande passante que ce pour quoi Matter est actuellement conçu, mais j’espère que Matter ajoutera des appareils à bande passante plus élevée au cours des prochaines années.

Qu’est-ce qui vous rend heureux et qui n’a rien à voir avec le travail ?

En dehors des travaux, je suis actuellement en train de rénover une maison à partir de la charpente. J’ai vraiment aimé plonger dans ce processus avec ses propres hauts et ses bas de gestion de projet. Travailler avec quelque chose de physique est très différent d’un produit numérique.

Suite

HomeLog est actuellement disponible pour 4,99 $ sur Mac, iPhone et iPad. Découvrez plus d’applications HomeKit d’Aaron Pearce ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :