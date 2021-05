Développeurs Apple Seeds avec macOS 11.4 beta 3 [U: Public Beta]

Une semaine après la sortie de macOS 11.4 bêta 2, Apple propose désormais aux développeurs la troisième version bêta de macOS Big Sur 11.4.

Mettre à jour: macOS 11.4 bêta 3 est désormais également disponible pour les utilisateurs bêta publics.

Alors que macOS 11.3 est livré avec de nouvelles options de tri dans Rappels, la possibilité de définir la sortie audio sur les HomePods stéréo par défaut, et la prise en charge des derniers contrôleurs Xbox / PlayStation, la lecture automatique dans Apple Music, et plus encore, macOS 11.4 beta apporte une prise en charge GPU étendue.

L’OTA pour macOS 11.4 bêta 3 devrait commencer à apparaître dans Préférences système> Mise à jour logicielle si vous êtes inscrit au programme développeur ou bêta public (continuez à vous rafraîchir si vous ne le voyez pas encore). Vous pouvez également le télécharger manuellement sur le site des développeurs d’Apple.

La version bêta de macOS 11.4 est dotée d’une prise en charge GPU étendue pour les «cartes basées sur l’architecture AMD Navi RDNA2 (6800, 6800XT et 6900XT)».

macOS 11.4 beta 3 débarque avec le numéro de build 20F5065a. Nous rechercherons d’autres modifications ou de nouvelles fonctionnalités fournies avec le dernier logiciel.

À l’approche de la WWDC 2021, il pourrait s’agir de l’une des dernières versions de macOS Big Sur, qui a apporté des applications repensées, la prise en charge des Mac M1, un tout nouveau centre de contrôle, une apparence de fenêtre plus claire, etc.

