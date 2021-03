Développeurs Apple Seeds avec tvOS 14.5 et HomePod 14.5 beta 5

Apple a lancé aujourd’hui la version bêta 5 de tvOS 14.5 et HomePod 14.5. Après quatre bêtas, la société semble se rapprocher de la sortie finale du tvOS pour l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K, ainsi que du HomePod 14.5 pour le HomePod et le HomePod mini.

Les deux logiciels ont la même version: 18E5186a. Alors que les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique peuvent télécharger la version bêta 5 de tvOS 14.5 pour l’Apple TV, seuls les développeurs invités peuvent essayer la version bêta du HomePod.

Le logiciel Apple TV prend en charge les derniers contrôleurs PlayStation 5 DualSense et Xbox Series X, qui peuvent être utilisés pour jouer à des jeux depuis tvOS.

HomePod 14.5, basé sur tvOS, sera la première mise à jour du haut-parleur intelligent d’Apple après son interruption au début du mois. La société a déclaré qu’elle se concentrait désormais sur le HomePod mini.

La mise à jour tvOS peut être installée sur Apple TV HD (4e génération) et Apple TV 4K (5e génération) via l’application Paramètres si votre Apple TV est déjà inscrite au programme pour développeurs d’Apple.

Avez-vous remarqué des changements majeurs dans la nouvelle version d’aujourd’hui de tvOS 14.5? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

