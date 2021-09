Développeurs Runescape Jagex Reverse Course Over Runelite HD

Capture d’écran : Runelite HD

Il y a seulement 24 heures, nous avons rendu compte d’une décision prise par les développeurs de Runescape, Jagex, qui a vu un mod majeur bloqué de la sortie quelques heures seulement avant sa mise en ligne. Cette décision a conduit à des protestations au sein de la communauté si sévères qu’elles se sont propagées dans le jeu.

À la suite de ces protestations, Jagex a rapidement inversé le cours. Dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu, les développeurs déclarent désormais :

Hier, nous avons cherché à clarifier notre position sur les clients HD tiers et d’autres projets qui cherchent à changer radicalement l’apparence visuelle du jeu.

Nous entendons vos commentaires haut et fort et nous avons discuté de ces commentaires toute la journée et, pendant que les discussions se poursuivent, nous avons absolument l’intention d’agir en conséquence.

Nos conversations d’aujourd’hui ont également inclus 117Scape et Adam de RuneLite et nous explorons activement des options sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour offrir le plug-in de 117Scape en tant que pont jusqu’à ce que notre propre version soit prête à être publiée.