Développez votre bizarrerie avec le jeu mobile de My Hero Academia ⋆ .

Ce n’est un secret pour personne que je suis certifié poubelle My Hero Academia qui doit absolument consulter tous les médias publiés sur le meilleur garçon Izuku «Mes os sont cassables mais mon esprit ne l’est pas» Midoriya.

Comme vous vous en doutez, j’étais plus que ravi de la sortie de My Hero Academia: The Strongest Hero, un jeu mobile gratuit qui nous permet de travailler sur tout cela en devenant un héros.

Divulgation complète: je suis allé en pensant que j’aurais un joli petit presse-papiers où j’entendrais mes personnages préférés crier leurs attaques, mais après avoir eu la chance de discuter avec Paul Joffe, vice-président des jeux chez Sony Pictures Television Games, et d’essayer le jeu pour moi-même, j’ai été surpris de tout ce que ce jeu a à offrir.

«Nous sommes extrêmement heureux de proposer aux fans le tout premier jeu mobile My Hero Academia disponible en dehors de l’Asie», a déclaré Paul lors de l’annonce initiale du jeu. “Le jeu est magnifique, immersif et rempli d’action et de héros.”

Après avoir fangirled pendant un laps de temps embarrassant, Paul a poursuivi en parlant de l’histoire du jeu: «Cela commence à la première saison du point de vue de l’histoire et nous progresserons dans la troisième saison et, éventuellement, plus loin. Beaucoup de choses se passent au cours des trois premières saisons de la série, donc je pense que c’est un bon début pour le jeu mobile.

En tant que personne qui lit le manga, j’ai vraiment aimé revoir ces premiers segments de My Hero Academia et jouer à travers des scènes comme le grand moment You Say Run de Deku du deuxième épisode, et même comment OP All Might est quand nous le rencontrons pour la première fois dans le tunnel.

Nous serons cet OP un jour. Je le sais juste.

L’équipe a également fait preuve de créativité dans ce que vous jouez, comme avoir à marcher dans la rue après que All Might ait dit à Deku qu’il ne peut pas être un héros s’il n’a pas de bizarrerie. Vous devez LITTÉRALEMENT MARCHER dans la rue, en entendant les commentaires désobligeants sur le fait d’être sans bizarrerie.

C’est un coup de poing auquel je ne m’attendais pas.

J’ai hâte de voir quels autres détails nous parviendrons à jouer. Je veux un peu entrer dans le stade pour le Festival des sports, tu sais? Ou promenez-vous dans les bois au camp d’entraînement. Je veux VRAIMENT arriver à la partie finale où nous débloquerons la saison quatre pour que je puisse me promener dans le festival de la culture scolaire avec Eri. Autant que je suis dans les grands moments d’action, j’adore aussi les moments attachants, donc j’ai hâte de tout savoir sur la commande de réaction Class 1-A Rockband.

Le jeu capture l’essence de tout cela, offrant ces moments pittoresques où les étudiants peuvent devenir des héros en train de s’entraîner à faire des tâches aléatoires, et offrant des batailles importantes via l’histoire, les missions et jouer avec d’autres en ligne. «Cela repousse la limite de ce que ces appareils peuvent faire», a déclaré Paul. «Cependant, l’équipe a travaillé pour résoudre ce problème en fonction des différentes capacités de l’appareil, afin qu’il corresponde à ce qu’est votre processeur et à ce que sont les capacités de votre appareil mobile.»

J’ai été surpris en regardant la démonstration PvP (joueur contre joueur) de l’intensité d’un jeu de combat sur mobile. Les personnages réalisent des combos éblouissants et obtiennent des cinématiques pour des mouvements spéciaux, et ce que je pensais être un cas de taper frénétiquement sur l’écran pour faire fonctionner quelque chose a fini par être beaucoup plus compliqué que cela.

Cela est certain lorsque vous jouez seul.

Vous pouvez améliorer votre (vos) personnage (s) au fur et à mesure que vous progressez, en acquérant de nouveaux mouvements et en trouvant le meilleur moyen de combiner les attaques pour vaincre vos adversaires. Les attaques prennent du temps à se recharger, ce qui signifie que vous devez faire attention à l’attaque que vous avez utilisée et au temps dont vous disposez avant que la jauge ne se recharge. Les attaques diffèrent également par leur efficacité au combat. Certains, comme le style de tournage de Deku, fonctionnent pour le combat rapproché, tandis que l’électricité de Kaminari peut fonctionner de beaucoup plus loin.

Vous devez également faire attention à ce que fait votre adversaire, déterminer quand esquiver ou quelles zones éviter en fonction de son jeu de mouvements. J’ai été étonné de la quantité de manœuvres que je devais faire au combat et de la façon dont je pouvais enchaîner les attaques afin de causer le plus de dégâts. Vous ne pouvez pas simplement taper frénétiquement sur l’écran pour pleurer sur un méchant; il faut plus de finesse que ça.

Comme il fallait s’y attendre, vous avez commencé avec Deku, mais vous pouvez débloquer plus de personnages au fur et à mesure. “C’est un jeu système Gacha, donc il y aura des personnages que vous commencerez à débloquer”, a déclaré Paul. “Il y aura des opérations en direct en cours avec plusieurs choses qui se déroulent chaque semaine, et de nouveaux personnages disparaissent, généralement sur une base mensuelle.”

Cela signifie que les développeurs prévoient que ce soit un jeu qui continue à offrir du contenu, et vraiment, dans le monde du développement de héros, les tâches seraient en cours. On a un peu l’impression que nous obtenons les parties sur lesquelles la série ne passe pas trop de temps à cause des plus grandes parcelles à portée de main. Oui, la plus grande histoire est là, mais il en va de même pour ces humbles petites missions de stage où nos héros en formation sont chargés de sauver légitimement un chat d’un arbre. Tous les méchants que nous rencontrons ne sont pas de la Ligue (la plupart ne le sont pas, tbh) et leurs crimes ne sont pas aussi grandioses que Shigaraki ou All For One, mais nous sommes des héros, putain, alors nous devons arrêter une banque voleurs et voleurs de bourse (et, dans certains cas, protéger les citoyens tout en le faisant).

En outre, la possibilité de recréer des batailles avec des gens en ligne est un atout majeur. Deku Vs Kacchan 3 est dans mon futur proche. Il y a aussi la coopération, donc vous pouvez créer votre propre équipe «Kacchan des Bakugos».

Ai-je mentionné la formation que vous avez à suivre? Et la décoration du dortoir? Et le-… c’est beaucoup, vous tous, il y en a tellement!

C’est à ce moment-là que j’ai cligné des yeux et j’ai réalisé que j’avais passé toute ma matinée avant de travailler sur mon téléphone à essayer de battre un méchant de la pieuvre. C’est le vrai danger de ce jeu. Il est satisfaisant d’accomplir des tâches, d’acquérir de nouveaux mouvements et d’obtenir de nouveaux personnages. C’est particulièrement satisfaisant quand c’est un personnage que vous aimez mais qu’il n’a pas autant de temps d’écran que les principaux acteurs de la série. Kaminari est un AF impertinent, proclamant qu’il ne faudra que deux secondes, chérie, pour gagner ses matchs (et oui, il dit chéri). C’est bien de pouvoir monter de niveau comme Uraraka, Kirishima et Iida, qui est un démon de vitesse absolue quand il se bat.

Dans l’ensemble, c’est un excellent jeu à ajouter à votre bibliothèque de jeux mobiles, d’autant plus que c’est un jeu qui continuera à être mis à jour. Au fur et à mesure que My Hero Academia, la série, progresse, il y aura de nombreuses opportunités pour en ajouter plus au jeu mobile. Je supplie les développeurs d’avoir une chance de jouer avec The Big 3, Class 1-B, Shinsou, et s’ils se sentent si enclins, les méchants.

Laissez-moi allumer un feu bleu avec Dabi, s’il vous plaît et merci.

My Hero Academia: The Strongest Hero est maintenant disponible! Vous pouvez le vérifier sur l’iTunes App Store et Google Play.

(Image: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project sous licence par Funimation)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]