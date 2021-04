Développez votre entreprise avec la bonne approche de marketing blockchain

7 avril 2021 06:33 & nbspUTC

| Actualisé:

8 avril 2021 à 11:12 & nbspUTC

Par & nbspClark

La technologie blockchain a suscité beaucoup d’attention ces derniers temps.

La technologie sous-jacente de Bitcoin a la capacité de perturber une variété d’industries et a réussi de loin.

La popularité croissante de la technologie a donné naissance à de nombreuses entreprises.

Grâce à la blockchain, nous proposons désormais tout un ensemble de services liés à la blockchain comme solutions aux problèmes financiers du monde.

Aujourd’hui, nous pouvons voir la concurrence surgir de nulle part, et vous devez vous démarquer.

Eh bien, si cela vous semble familier, il est grand temps de créer un solide marketing blockchain planifier votre entreprise.

Oui, vous avez bien lu ce terme!

Beaucoup de gens ne font pas vraiment attention à marketing blockchain, en le comparant au marketing numérique traditionnel.

Étant donné que la blockchain a pu se frayer un chemin dans presque toutes les industries, comment le marketing pourrait-il rester intact?

Oui, avec l’émergence de la blockchain, les méthodes de marketing (en particulier pour les entreprises basées sur la blockchain) ont également subi une toute nouvelle transformation.

La méthodologie nécessaire pour mener une campagne de marketing blockchain fructueuse et une campagne de marketing numérique traditionnelle est complètement différente.

Et la raison principale semble être que les entreprises de la blockchain sont confrontées à des défis considérablement différents pour la commercialisation de leurs produits et services par rapport aux entreprises plus traditionnelles.

Par exemple,

Puisqu’il y a eu un certain nombre d’investisseurs qui se sont fait arnaquer par des sociétés de blockchain, les investisseurs s’inquiètent tellement de savoir si l’entreprise est ou non une arnaque.

Les entreprises blockchain ont une définition différente du succès.

Marketing traditionnel

Les stratégies de marketing traditionnelles comportent généralement une variété d’objectifs.

Les buts des entreprises, dans ce type de marketing, intègrent de nombreux objectifs –

Réaliser une venteGénérer des prospectsCréer une adresse e-mailCréer une notoriété, etc.

Cependant, ce n’est pas le cas avec Marketing de la blockchain.

Marketing de la blockchain

Les entreprises basées sur la blockchain ne proposent généralement pas le même luxe.

La formule universelle ne s’applique pas vraiment ici.

Supposons que votre entreprise de blockchain se prépare à un ICO, introduit un nouveau produit sur le marché ou vend sa technologie à d’autres entreprises. Dans ce cas, vous avez besoin d’un marketing ciblé à fort impact qui a fait ses preuves mais qui est innovant.

Le marketing est un processus évoluant avec une série d’objectifs. Cela peut commencer par la Conscience, puis passer à la considération, aux essais, puis se terminer en loyauté.

Éduquez votre public

Cela fait plus d’une décennie et les gens ont encore du mal à comprendre quoi que ce soit concernant la blockchain.

Ils n’ont pas encore ressenti un niveau de confort avec la technologie.

Ainsi, vous devez tirer parti des bonnes techniques de marketing blockchain pour éduquer votre public avec la technologie et éliminer le scepticisme.

Créez une voix faisant autorité pour votre marque

Là où les méthodes de publicité traditionnelles impliquent une communication de masse, le marketing pour les entreprises de blockchain utilise une approche de tireur d’élite pour obtenir un meilleur statut pour la présence en ligne de votre entreprise.

De plus, une approche marketing efficace pour les entreprises de la blockchain consiste à cibler des personnalités influentes qui feraient passer le mot sur votre entreprise, ses produits et services.

Ceci est essentiel pour renforcer la présence Web de votre entreprise et la placer plus haut dans les SERPs.

Engagement médiatique

En ce qui concerne l’engagement des médias sociaux, les entreprises basées sur la blockchain doivent mener leur campagne de marketing avec une approche quelque peu différente de ce qui est normal.

Ces campagnes de marketing sur les réseaux sociaux sont dirigées avec une approche visant à exprimer l’intérêt des utilisateurs pour votre ensemble de produits et services.

Au lieu de distribuer du contenu sur les canaux de médias sociaux traditionnels, les entreprises de blockchain doivent publier leur contenu sur des plates-formes qui sont des foyers communs pour la communauté crypto.

Il n’y a pas de montant fixe, pour être honnête.

C’est quelque chose qui dépend totalement du type de votre entreprise et de l’objectif que vous avez.

Inutile de dire que Marketing de la blockchain est le besoin de l’heure. Cependant, le plus triste est que les gens ne connaissent guère cette approche marketing.

Ce que nous ne pouvons pas fermer les yeux, c’est que la blockchain a fait ses preuves et a un long chemin à parcourir.

En tant qu’homme d’affaires, il est important de suivre le rythme et d’avoir un impact avec votre idée.

Clark

Chef de la technologie.