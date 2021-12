Développez votre épargne avec des taux d’intérêt FD élevés de Bajaj Finance

(Source : Bajaj Finance)

Faire fructifier votre argent durement gagné est maintenant plus facile qu’auparavant. Grâce à la numérisation, les opportunités d’investissement sont nombreuses et beaucoup plus faciles d’accès qu’auparavant. Cependant, pour vraiment tirer parti de ces options, vous devez vous diversifier et avoir un équilibre sain entre les instruments liés au marché et ceux qui promettent des rendements sûrs. Un dépôt fixe est une excellente option à considérer lors du choix de ce dernier. Dans cet esprit, un dépôt fixe de Bajaj Finance offre des taux FD élevés dans tous les domaines et promet d’être une option d’investissement stable. Les taux d’intérêt FD ne sont que l’une des nombreuses raisons d’investir dans de telles offres et de savoir comment elles peuvent vous aider à réaliser des bénéfices. Continuer à lire.

Investir sur une longue durée

Lorsque vous investissez dans un FD, le meilleur moyen de bénéficier de rendements généreux est de parquer vos fonds sur une longue période. Grâce au principe des intérêts composés, plus vous restez investi longtemps, meilleurs sont vos rendements. Notez que les taux d’intérêt FD applicables à votre dépôt fixe peuvent varier en fonction de la durée. Pour voir les meilleurs rendements, choisissez le ténor le plus long possible. De nombreuses banques ou NBFC offrent des taux d’intérêt FD élevés lorsque la durée est d’au moins trois ans ou plus. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon dont cela fonctionne et des retours auxquels vous pouvez vous attendre. Le tableau ci-dessous montre les retours que vous pouvez recevoir sur un investissement de Rs. 2 lakh avec Bajaj Finance FD.

Le tableau montre clairement la différence de revenus, et la durée la plus longue récolte les rendements les plus importants. Ainsi, lorsque l’objectif est de faire fructifier votre argent durement gagné, un FD à long terme est un choix judicieux.

Échelonnez les investissements et profitez de rendements constants

L’échelonnement est une autre pratique d’investissement que vous pouvez utiliser pour générer des revenus avec votre épargne. C’est une approche recommandée car elle vous permet d’aligner vos investissements sur vos autres objectifs financiers. Ici, au lieu d’investir dans un seul FD, vous investissez dans un modèle échelonné, en réservant plusieurs FD. Par exemple, si vous avez trois objectifs répartis sur trois ans, il serait sage d’investir dans chaque objectif en conséquence. De cette façon, vous ne comptez pas uniquement sur votre épargne ou vos revenus pour financer de telles dépenses. Avec le soutien des rendements à maturité, vous pouvez rapidement et facilement atteindre vos objectifs. L’échelle exige de la prévoyance, mais elle peut jouer en votre faveur avec suffisamment de planification. Le plan de dépôt systématique (SDP) de Bajaj Finance vous permet d’effectuer des investissements mensuels, chacun étant verrouillé en tant que nouveau FD. Vous pouvez commencer aussi bas que Rs. 5 000 et choisissez parmi un programme à échéance unique ou un programme à échéance mensuelle.

Choisissez la meilleure option de paiement

Lorsque vous investissez dans un dépôt fixe, vous pouvez choisir la fréquence de paiement des intérêts. Les financiers ont plusieurs options à votre disposition, et celles-ci vont de mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles et forfaitaires. Ainsi, vous pouvez personnaliser les rendements en fonction de vos objectifs et faire fructifier efficacement votre épargne. En règle générale, la somme forfaitaire offre les rendements les plus élevés, et vous devriez la choisir si votre seul objectif est d’augmenter votre corpus. Veuillez noter que le taux d’intérêt applicable sur votre dépôt fixe peut varier en fonction de l’option de paiement que vous choisissez. Il est courant que les financiers proposent des taux légèrement différents, alors vérifiez cela avant d’investir.

Voici quelques façons de générer efficacement de la richesse avec un dépôt fixe. Maintenant, votre seule tâche est de choisir le bon instrument, tel que le dépôt fixe Bajaj Finance. Il est livré avec des taux de FD élevés, jusqu’à 7,05 % sur les FD d’une durée de cinq ans. Il présente également plusieurs fonctionnalités, telles que le prêt en ligne contre FD, le faible montant de dépôt minimum de 25 000 Rs, et plus encore. Pour commencer votre voyage aujourd’hui, investissez dans un FD en ligne de Bajaj Finance et profitez des retours de l’un des instruments les plus sûrs en Inde.

