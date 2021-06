Devendra Fadnavis brise le silence après sa rencontre avec Sharad Pawar fait bourdonner les rumeurs

Le gouvernement de Maha Vikas Aghadi est une alliance de coalition de Shiv Sena, du Congrès et du NCP.

Un jour après que l’ancien ministre en chef et chef de l’opposition Devendra Fadnavis ait rendu une visite de « courtoisie » au chef du PCN Sharad Pawar, Shiv Sena lui a dit que Pawar l’avait peut-être conseillé sur la façon d’être un bon chef de l’opposition. Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a également réfuté les spéculations concernant la possibilité d’une nouvelle équation politique émergeant dans l’État. Il a dit que «l’opération Lotus» ne se produira ni dans le Maharashtra ni au Bengale. «Pourquoi apporter un angle politique à chaque réunion?» il a dit.

Fadnavis a partagé une photo de la réunion sur son compte Twitter. “J’ai rencontré l’ancien ministre de l’Union et haut dirigeant Sharad Pawar-ji à sa résidence à Mumbai ce matin. C’était une réunion de courtoisie », a-t-il déclaré. Le chef du BJP a déclaré qu’il était allé s’enquérir de la santé de Sharad Pawar, car il avait récemment subi une opération de la vésicule biliaire.

A rencontré l’ancien ministre de l’Union et haut dirigeant Shri Sharad Pawar ji à sa résidence à Mumbai ce matin. C’était une réunion de courtoisie.

La rencontre entre Pawar et Fadnavis, qui est intervenue à un moment où l’État est témoin d’une politique à indice d’octane élevé sur la question de la réservation de Maratha et la situation du COVID-19, avait déclenché d’intenses spéculations sur les développements politiques probables. Le BJP Maharashtra a critiqué le gouvernement de Maha Vikas Aghadi pour sa gestion du quota de Maratha et des problèmes liés à la pandémie.

La Cour suprême a annulé le quota Maratha, le qualifiant d'”inconstitutionnel”. La plus haute juridiction avait déclaré que la loi Maratha de 2018 avait poussé la limite de réservation à plus de 50 % dans l’État.

