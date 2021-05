Devenez ami avec votre argent et profitez des avantages – Conseils financiers pour les mamans du millénaire

Les milléniaux ont grandi à une époque de progrès technologiques incroyables et se sont conformés à une connectivité constante grâce aux merveilles d’Internet. Maintenant que les milléniaux vieillissent et élèvent des familles, la curiosité de leur style parental persiste. Si la parentalité est l’une des joies les plus profondes au monde, elle comporte tout un ensemble de responsabilités – financières et autres. Contrairement aux baby-boomers et à la génération X, les parents de la génération Y, et en particulier les mères de la génération Y, devront prendre des décisions financières plus intelligentes pour assurer un avenir à eux-mêmes et à leurs enfants.

Que vous ayez déjà des enfants ou que vous en ayez un, la création d’un plan financier et l’établissement d’un objectif à long terme ne doivent pas être mis en veilleuse. La première étape consiste à élaborer un plan financier qui vous couvre, vous et votre enfant, pendant au moins quelques années à la fois. Les mères du millénaire sont aujourd’hui chargées de s’acquitter de diverses dépenses de garde d’enfants, notamment la vaccination, la garde des enfants, les aliments scolaires, entre autres dépenses. Il est donc important de bien comprendre et non seulement de planifier vos revenus et dépenses, mais également de réduire les dépenses si nécessaire et d’imposer une discipline financière dans toutes vos dépenses.

Il n’est jamais trop tard pour commencer à planifier et voici quelques étapes simples qui peuvent vous aider à vous lancer dans ce voyage financier en tant que maman du millénaire.

Obtenez une vision claire de vos dépenses

Élever un enfant est une affaire coûteuse. Tout, des frais d’études aux extrascolaires, peut finir par brûler un trou dans votre portefeuille. Les mamans du millénaire devraient facilement être en mesure de catégoriser leurs dépenses discrétionnaires et nécessaires. Cela vous aidera à planifier vos dépenses à court et à moyen terme tout en les mesurant par rapport à vos revenus mensuels. Il existe plusieurs applications et sites Web qui peuvent vous aider à suivre vos dépenses et à créer un plan financier.

Des conseils financiers, s’il vous plaît.

Aussi fier que vous soyez de vos compétences en mathématiques mentales, investir peut être un processus compliqué. Le nombre de polices ou de plans proposés, les termes et conditions à remplir et la nécessité d’élaborer un plan d’investissement – tout cela peut vous submerger d’informations. Un conseiller financier réduira le désordre, évaluera votre position et vous aidera à obtenir le plan dont vous avez besoin.

Créer un fonds d’urgence

Mettez de l’argent dans un compte d’épargne pour vous assurer d’avoir un fonds liquide d’urgence. Les mères de la génération Y devraient viser à économiser les dépenses de vie et les dépenses liées aux enfants pendant les six à neuf prochains mois. Assurer la discipline financière en limitant les habitudes de dépenses frivoles et en fixant des objectifs est essentiel pour atteindre cet objectif. Économiser une petite somme chaque mois vous aidera à constituer ce fonds d’urgence et à servir de filet de sécurité en cas de besoin.

L’optimisme est bon. Aucun plan de secours ne l’est: évaluez votre assurance

Être une jeune mère signifie que votre potentiel de gain est votre plus grand atout. Pendant que vous marchez vers la réalisation de vos rêves, la dernière chose dont vous voulez vous soucier, ce sont les fonds pour les dépenses de santé d’un être cher. C’est devenu une nécessité, surtout à l’époque où nous vivons. La plupart des gens finissent par penser que c’est quelque chose qu’ils atteindront plus tard dans la vie. Cependant, il est essentiel d’avoir une bonne assurance vie et un bon régime d’assurance maladie pour éviter toute pression financière sur votre famille dans les moments difficiles.

Demain devrait signifier maintenant!

Avec l’âge de votre côté, commencez tôt! L’assurance-vie est mieux achetée tôt, en effet, mieux achetée MAINTENANT. Permettre à vos fonds de s’accumuler avec le temps vous fournira un soutien lorsque vous en aurez besoin. Le fait le plus simple qui prévaut est que la prime d’assurance dépend de l’âge au moment de l’adhésion et reste la même pendant toute la durée de la police, donc le plus tôt sera le mieux! Si demain est certainement inévitable, il ne le fera pas au même prix!

Priorisez vos obligations financières

Trouvez le juste équilibre entre le remboursement de la dette et la constitution d’une caisse de retraite. Si vous êtes un parent du millénaire avec une dette sérieuse, vous pouvez commencer par éliminer une partie substantielle de votre dette, puis équilibrer votre revenu disponible entre la dette et les économies futures.

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier

Bien que les mères de la génération Y soient jeunes et puissent se permettre de faire des investissements risqués, il est également important de faire des investissements à faible risque ou à faible risque comme les obligations d’État, les fonds communs de placement, les dépôts à taux fixe, etc. prendre des risques calculés. Cela protégera également l’avenir de votre enfant et vous garantira une opportunité de développer votre portefeuille de manière exponentielle.

L’ajout d’un enfant dans sa vie nécessite également un ajustement significatif de sa relation avec l’argent. Les mères du millénaire sont chargées de faire des choix judicieux en matière d’argent pour s’assurer qu’elles sont bien équipées avec les ressources financières nécessaires pour prendre soin d’elles-mêmes et de leurs enfants. Natives du numérique et bien informées, les mères de la génération Y ont un plus grand pouvoir d’achat et en prenant des décisions financières intelligentes, elles peuvent assurer un avenir financièrement sûr pour elles-mêmes et leurs enfants.

Par, Peuli Das, actuaire désigné, Inde First Life Insurance

