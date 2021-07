Devenez ‘influenceur’ avec ces 11 ‘gadgets’ pour ‘smartphone’ !

14/08/2020

Le à 09:32 CEST

SPORT.es

Pour que ces jours-ci, lorsque nous disons au revoir à l’été, nous n’ayons plus qu’à nous soucier de vivre notre temps libre et de prendre les meilleures photos avec notre “smartphone”, nous vous présentons sélection de produits qui maximiseront votre potentiel.

Des piles pour pouvoir diffuser la minute par minute d’un trajet -ou consulter les trajets du reste depuis le canapé à la maison ou depuis le bureau-, en passant par les écouteurs pour compléter “l’opération bikini” en s’exerçant à l’extérieur jusqu’à une série Gadgets photo : préparez-vous à presser votre téléphone.

Continuez à consulter les dernières nouvelles en matière d’accessoires pour téléphones portables et restez en permanence à jour. Ce n’est qu’alors que vous pourrez obtenir les meilleures photos et vidéos de votre été tout en profitant des offres exceptionnelles que nous vous proposons cette semaine.

Shinjimoru

Est Portefeuille magnétique Sinjimoru C’est l’un des accessoires mobiles compatible avec iPhone 12. Il s’agit d’un portefeuille pour smartphone qui se fixe comme un porte-carte téléphonique et est amovible sur le dessus du téléphone. Son aimant Magsafe vous permet de tenir votre téléphone en toute sécurité et d’emporter vos cartes partout,

Le sien le tissu de haute qualité contient 3 à 5 cartes. Sa couverture à rabat vous offre une plus grande sécurité pour vos informations personnelles. Il est compatible avec toutes les coques de la série iPhone 12 et, grâce à Magsafe, vous pourrez recharger votre téléphone sans fil.

ACHETER (€ 29,99)

Xiaomi True Wireless

Les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 Basic sont des écouteurs avec un large durée de vie de la batterie et capable de fournir un son de qualité. Il fonctionne avec Bluetooth version 5.0, qui offre d’excellentes performances pour les appels sans fil.

Ces écouteurs ont une conception semi-auriculaire qui vous offrira un ajustement optimal et un confort maximal, si vous le souhaitez. acheter des accessoires mobiles sur Amazon. Vous obtiendrez des appels plus clairs, moins de bruit ambiant avec le double micro et de nombreuses autres fonctionnalités. Ce sont des accessoires pour smartphone qui vous offrent une durée de 5 heures de batterie complètement chargée.

ACHETER (28,22 €)

Enceintes Wonderboom

Ultimate Ears Wonderboom c’est un haut-parleur portable sans fil Bluetooth, Étanche et son surround à 360 °, il dispose d’une connexion à 2 haut-parleurs pour un son plus puissant. Sa batterie dure jusqu’à 10 heures de musique au maximum, et vous pouvez la charger avec micro USB.

C’est un mini haut-parleur avec un son clair et des basses équilibrées qui vous permet de profiter au maximum de votre musique. Ils sont accessoires mobiles Que vous pouvez emporter à la plage ou sous la douche, et que vous pouvez porter les jours de pluie. De plus, ils ont été fabriqués antichoc et tombent d’un mètre et demi de hauteur. Grâce à sa boucle, vous pouvez l’accrocher à votre vélo, sac à dos ou sac.

ACHETER (80,13 €)

Support mobile UGREEN

Procurez-vous l’un des accessoires pour smartphone les plus demandés et profitez des nombreux avantages que ce support vous offre. Valable pour les téléphones jusqu’à six pouces et demi, il sera vraiment utile à la fois pour enregistrer des vidéos et pour lire du contenu multimédia.

ACHETER (13,99 €)

Boîtier étanche universel Syncwire

Vous n’avez plus besoin d’un terminal submersible pour capturer des images sous l’eau. Parmi les gadgets mobiles les plus utiles de l’été, ce boîtier étanche se démarque. Grâce à lui, vous pouvez mettre votre téléphone dans la piscine ou dans l’eau pour tout enregistrer en détail, ou simplement l’avoir à portée de main sans craindre qu’une chute n’y mette fin.

De taille universelle, cette coque est valable pour n’importe quel smartphone. Complètement étanche et transparent des deux côtés, il vous permettra de faire exactement la même chose que hors de l’eau.

ACHETER (12,99 €)

Portefeuille adhésif SINJIMORU

Votre mobile sera déjà un portefeuille ! Et pas parce que vous pouvez payer avec, mais parce que vous incorporez l’un des gadgets pour smartphone les plus populaires : le portefeuille. Grâce à son aimant il adhère au dos du téléphone. Il dispose d’une poche fine dans laquelle ranger toutes vos cartes de paiement et d’identité.

ACHETER (11,99 €)

Chargeur sans fil rapide Yootech

Enfin, un autre gadget de téléphonie mobile que vous ne pouvez pas manquer dans votre sac à dos est le chargeur sans fil rapide. En été, nous passons beaucoup de temps loin de chez nous, nous devons donc recharger notre mobile rapidement. Vous ne serez plus jamais à court de batterie grâce à cette invention, également adaptée pour recharger d’autres accessoires de téléphonie mobile tels que des haut-parleurs ou des écouteurs sans fil.

ACHETER (12,99 €)

Station de charge USB 6 ports

Les groupes d’amis cesseront de se disputer la prise au camping ou en appartement grâce à cette borne de recharge jusqu’à 6 ports. En plus des téléphones, il vous permet de charger des tablettes, des écouteurs, des assistants, des Kindle et des chargeurs de batterie externes. Ses 50W de puissance permettent de recharger différents appareils simultanément.

ACHETER (32,99 €)

Casque bluetooth élégant

Ces écouteurs sans fil sont idéaux pour courir sur la plage ou randonner en montagne sans se soucier des câbles. Ils ont un son stéréo, suppression du bruit. Ils fonctionnent via ‘bluetooth’ et se rechargent en USB. De plus, ils peuvent être utilisés ensemble, ou séparément avec deux téléphones portables, avec une autonomie allant jusqu’à 3 heures. Ils comprennent également 3 types de bouchons, selon la taille de l’oreille.

ACHETER (34,99 €)

Lentilles mobiles Apexel

Le flux Instagram sera parfait avec ce pack de dix objectifs mobiles. Il comprend des objectifs grand angle, macro 15X, fisheye, téléobjectif 10X et kaléidoscope, entre autres, ainsi que deux clips pour les ajouter à l’appareil photo de l’appareil mobile. Ils conviennent à la caméra avant et arrière.

ACHETER (20,91 €)

Axe stabilisateur Moza

Les vidéos postées sur les réseaux sociaux vont faire un pas en avant en qualité grâce à ce stabilisateur pour le téléphone. Il est intégré à une application mobile pour gérer différentes variables comme l’exposition, l’ISO ou la balance des blancs à partir d’un même téléphone. Il comprend également un zoom et une molette de mise au point pour une utilisation facile. Il se recharge via la connexion USB et offre une autonomie de 12 heures.

ACHETER (€ 49,00)

Chargeur solaire Adidop

Partir en randonnée en montagne pendant plusieurs jours ne sera plus un problème avec ce chargeur solaire de 25 000 mAh. Il est composé de quatre panneaux solaires à haute conversion qui fournissent la capacité énergétique nécessaire pour charger deux téléphones en même temps. Se recharge complètement en 25-35 heures. Comprend une lampe de poche LED d’urgence. C’est l’un des produits choisis par Amazon pour les bonnes critiques reçues.

ACHETER (45,99 €)

Chargeur mural 4 ports

Rampow apporte l’un des produits souhaités à tout moment de l’année et dans toutes les situations : un chargeur mural avec la capacité de connecter jusqu’à 4 appareils mobiles rechargeables via USB. Il offre une charge rapide, jusqu’à 2,4 ampères, mais aussi sûre : il dispose de multiples mécanismes de protection avec un indicateur LED qui confirme que le chargeur fonctionne correctement. Pour cette raison, il est certifié CE. L’achat comprend également une garantie à vie et différents adaptateurs pour les prises américaines, européennes et britanniques. Ce sera un adaptateur de voyage parfait pour tout le monde.

ACHETER (14,99 €)

Support de guidon Bovon

Les parcours vélo et scooter ne passeront pas inaperçus grâce à ce support de guidon abordable. Il permet d’enregistrer les parcours, en plus de connecter le GPS ou les appels téléphoniques (via haut-parleur) pour profiter du plein air et être connecté en même temps. Sa conception en silicone souple absorbe les chocs éventuels. Il est universel car la bande élastique en silicone s’adapte à plusieurs guidons.

ACHETER (10,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 11 juillet 2021.