Devenez la meilleure baby-sitter de l’univers dans le superbement nommé « Baby Storm »

L’un de nos titres d’arcade préférés est Tempête extraterrestre, un jeu de combat défilant du début des années 90 où vous affrontez toutes sortes d’horribles monstres venus de l’espace.

bébé tempête, qui a été annoncé pour Switch aujourd’hui lors de la diffusion d’Indie World, n’est pas une suite d’Alien Storm, nous sommes tristes de l’annoncer. Cependant, il semble que cela pourrait être presque aussi amusant, grâce à son gameplay à 4 joueurs et à son abondance de couches.

Voici quelques relations publiques :

Caractéristiques:

– Baby Storm est un jeu accessible à tous, jouable en solo ou entre amis et en famille, jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif local.

– Utilisez des articles comme les jouets, la nourriture et des fournitures pour répondre aux besoins des enfants.

– Voyagez dans l’espace et le temps, découvrez de magnifiques environnements à travers différents niveaux et mondes et rencontrez des enfants mystérieux.

– Les enfants ont plusieurs pouvoirs et comportements, impactant le rythme de chaque niveau.

– Gagnez des médailles pour débloquer de nouveaux niveaux et objets pour personnaliser votre personnage.