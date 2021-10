Devenez sérieux au sujet de l’amusement avec un stage Nintendo Of America en 2022

Nous sommes arrivés à ce point de l’année (encore) où Nintendo of America annonce actuellement une page de stages sur son site Web de carrières pour 2022.

Au moment de la rédaction de cet article, 16 stages sont répertoriés et tous sont situés au siège de Nintendo of America à Redmond, Washington. Ils se dérouleront de juin à août de l’année prochaine.

Ces stages couvrent toutes sortes de domaines tels que les médias sociaux, l’informatique, la vente au détail et le marketing, les relations publiques, etc. Une fois de plus, Nintendo roule avec la devise « soyez sérieux au sujet du plaisir » pour encourager les candidats.

« Prenez du plaisir à vous amuser – En tant que stagiaire Nintendo of America, vous contribuerez activement à des projets significatifs et acquerrez une expérience de travail pratique précieuse avec une entreprise leader dans l’industrie du divertissement. Au cours du programme de juin à août, votre expérience de travail sera être amélioré avec du mentorat, des opportunités de réseautage et une exposition aux leaders de l’industrie de toute l’entreprise ! Que vous occupiez un poste technique ou non technique, vous ferez partie d’une équipe engagée à faire sourire des millions de personnes dans le monde. »

Ces postes nécessitent une base de niveau universitaire dans le domaine de votre choix et vous devrez être légalement autorisé à travailler aux États-Unis. Vous pouvez voir la liste complète des postes sur la page carrière de NOA.