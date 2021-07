Devenez un influenceur ou un blogueur sur les réseaux sociaux et gagnez grâce au modèle CPA ; Voici comment

in

Par Kirill Pyzhov,

Selon Influencer Marketing Hub, le marketing d’influence devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2021. Même s’il s’agit d’une forme de marketing relativement récente, cette méthode est très efficace en raison de la nature « de bouche-à-oreille » à laquelle les consommateurs font confiance. sur les publicités des marques. Cependant, avec le marketing d’influence traditionnel, tout le pouvoir appartient à l’éditeur, c’est-à-dire à l’influenceur, et l’annonceur ne peut que payer l’influenceur et espérer que la campagne lui rapporte des ventes et des revenus.

C’est ce que le modèle CPA est en train de changer. Il permet aux annonceurs de ne payer que pour les résultats plutôt que pour la popularité des influenceurs.

Tout d’abord, comprenons comment fonctionne le modèle traditionnel de marketing d’influence.

Les annonceurs recherchent des influenceurs dans le même créneau. L’influenceur cite un prix en fonction de sa popularité qui est mesurée par le nombre de followers qu’il a. Ils montrent à l’annonceur des statistiques de campagnes précédentes qu’ils ont réalisées avec d’autres marques. L’influenceur fait ensuite la promotion des produits ou services de l’annonceur.

Alors que de nombreuses marques ne mesurent pas le succès des campagnes de marketing d’influence, les statistiques d’Influencer MarketingHub montrent que 38,5% des marques considèrent le succès du marketing d’influence en fonction des conversions et des ventes de la campagne.

Avec le marketing d’influence traditionnel, il est presque impossible de prédire les résultats exacts qu’une future campagne va produire. Outre la portée des campagnes précédentes, d’autres mesures qui pourraient aider à estimer l’efficacité sont

Taux d’engagement – le ratio du nombre de commentaires, likes et interactions avec la publication sur le nombre d’abonnésaccessibilité du public – combien de personnes peuvent réellement voir la publication parmi le grand nombre de publications sur les réseaux sociaux ?composition du public – qui est abonné au blogueur ? Comptes commerciaux, adeptes de masse, contrefaçons, etc.géo, âge et sexe – ce sont les facteurs démographiques.

Cependant, il n’y a aucune garantie. Ce ne sont que des prévisions.

Qu’est-ce que le modèle CPA et comment change-t-il le marché du marketing d’influence ?

Le CPA est un modèle de coût par action où les annonceurs paient les influenceurs pour les résultats qu’ils produisent et non pour leur popularité. Aux États-Unis, environ 80% des marques utilisent ce type de marketing et il génère environ 15% du total des revenus des médias numériques.

Comment cela fonctionne, c’est que les annonceurs définissent une action qu’ils souhaitent que leur public entreprenne. Les influenceurs qui acceptent cette rémunération commencent à promouvoir l’offre de l’annonceur auprès de leur audience. A chaque fois que le blogueur fait venir un client, l’annonceur lui verse ladite somme. Les performances de l’influenceur sont suivies à l’aide de liens traçables. De cette façon, l’influenceur n’est payé que pour l’audience qu’il est capable de convertir.

Bien que ce modèle soit idéal pour les marques, la plupart des influenceurs s’en tiennent à l’écart. Ils savent qu’ils pourraient ne rien être payés du tout s’ils sont incapables de produire des résultats. Mais comme de plus en plus de marques connaissent le modèle CPA, elles ne souhaitent plus travailler avec des influenceurs sur le modèle traditionnel. Selon Blogging X, s’il est fait correctement, le modèle CPA peut aider les marques à générer 15 $ pour chaque dollar dépensé.

Dans le modèle CPA, le pouvoir appartient à l’annonceur. Naturellement, un influenceur qui accepte de travailler avec ce modèle intensifie ses efforts pour que son audience prenne l’action ciblée.

Le modèle CPA rend les influenceurs plus accessibles. Même les plus petites marques peuvent travailler avec des influenceurs de premier plan avec le modèle CPA, car elles ne paient que pour les résultats et non pour la popularité.



L’étendue des gains pour les influenceurs de CPA

Le CPA peut également être bénéfique pour les influenceurs, car le potentiel de revenus des blogueurs est beaucoup plus élevé que le modèle traditionnel. Plus les résultats sont élevés, plus la rémunération est élevée. Les influenceurs peuvent continuer à gagner de l’argent si un message qu’ils ont publié continue à attirer des clients même après six mois.

Voici quelques statistiques qui montrent à quel point le modèle CPA est rentable pour les blogueurs :

30 meilleurs blogueurs avec une moyenne de 100 000 abonnés, selon Perfluence, ont obtenu une moyenne de ₹264000.Les gains moyens d’un microblogger (~ 12k abonnés) sont de ₹ 9,125 par mois pour trois publications publicitaires. Les gains maximum pour un poste publicitaire sont k78k pour avoir fait la publicité d’un produit financier fin décembre (50 000 abonnés). Un blog sur les achats rentables (10 000 abonnés) a rapporté au propriétaire 180,5 000 yens et un blog pour les mamans (150 000 abonnés) a rapporté 394 000 yens.

Les exemples mentionnés ici ne sont pas des comptes les plus populaires. Il montre que même avec un nombre limité d’adeptes, le modèle CPA permet de gagner une bonne somme d’argent. Nous avons également rassemblé quelques exemples de blogueurs qui acceptaient de partager leurs revenus. Vous pouvez comparer le nombre total d’abonnés et le montant qu’ils ont gagné.



Cela prouve que le CPA est rentable pour les spécialistes du marketing ainsi que pour les blogueurs.

Le modèle CPA peut également servir de signe d’assurance pour les spécialistes du marketing. Si un influenceur adopte un spécialiste du marketing pour son offre de CPA, cela peut être considéré comme une indication que l’influenceur est confiant quant à la génération de résultats et que son public est pertinent pour le public cible de la marque.



Conclusion

Ce n’est qu’à travers le modèle CPA que les annonceurs peuvent être sûrs qu’ils paient pour des résultats réels et pas seulement pour la diffusion. Les influenceurs eux aussi comprendront bientôt le potentiel de gain de ce modèle et ne voudront pas revenir à la méthode traditionnelle. Ce n’est qu’une question de temps avant que le modèle CPA ne devienne courant et que le modèle traditionnel ne devienne obsolète.

(L’auteur est co-fondateur et directeur de l’exploitation de Perfluence. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

