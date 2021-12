Devenez viral avec les choix de cadeaux de vacances de Charli et Dixie D’Amelio

Nous avons interviewé Charli et Dixie parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés sont issus de leurs propres gammes de produits. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Vous ne savez pas quoi offrir aux personnes obsédées par TikTok sur votre liste ? Charli et Dixie D’Amelio avez-vous couvert.

Des coupes élégantes de leur ligne de vêtements Social Tourist aux machines à glaçons et aux grille-pain de haute technologie, le duo sœur sait ce qui se passe quand il s’agit d’offrir à vos amis et à votre famille des choses qu’ils ne voudront pas revenir ! Aucune danse compliquée requise.

En plus de rassembler 12 cadeaux infaillibles avec sa sœur, Dixie a de bons conseils pour trouver les cadeaux parfaits cette saison. « Certainement la qualité plutôt que la quantité. J’aime offrir des cadeaux réfléchis plutôt que des cadeaux matérialistes. Plus il y a de sentiment, mieux c’est. »