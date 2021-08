Devenir champion du monde : Esteban Bermúdez

Esteban Bermúdez a reçu sa ceinture de champion du monde WBA des 108 livres. Excité et au bord des larmes, le boxeur a rappelé des moments forts qu’il a dû traverser pour poursuivre sa carrière dans la boxe, comme lorsqu’il a pris sa retraite pendant trois ans et demi, temps qui l’a aidé à réfléchir et ainsi s’est fixé comme objectif que chaque boxeur veut. : le championnat du monde.

«C’est agréable (d’être champion du monde), c’est quelque chose auquel aspire tout boxeur. Maintenant vient la partie la plus difficile et lui mettre beaucoup d’envie et montrer que nous ne sommes pas des champions d’un soir et que nous voulons durer », a déclaré Bermúdez (14-3-2, 10 KO).

Depuis son sacre, le combattant Neza a vu que les gens l’observent avec respect, mais il sait très bien que tous ne sont pas classés comme amis.

“C’est comme tout, il y a de vrais amis, des amis qui te parlent d’autres idées ou des gens qui ne te parlaient pas avant et maintenant ils viennent à toi avec d’autres idées, mais on ne peut pas changer, je suis Bermúdez, Je suis très humble… il n’y a aucun changement, je pense que je suis encore plus humble qu’avant et reconnaissant envers les personnes qui m’aident », a-t-il reconnu.

Son père Alberto Bermúdez, sa mère María de Lourdes Salas, sont ses deux principaux conducteurs et qu’il écoute pour obtenir des conseils.

“Mon père me dit de m’entraîner dur parce que les chingadazos sont durs, je m’y consacre et je veux vivre, alors ma mère, mon père et ma femme, heureux de cet accomplissement et de la vérité, il n’y a plus comme mes parents et ma femme , famille, qu’ils me soutiennent toujours, bien sûr, ce sont tous des champions, de mon équipe de travail et de ma famille », a-t-il précisé.

Lors de la conférence de presse où il a reçu sa ceinture, le président de la WBA, Gilberto Mendoza, a indiqué qu’Esteban pourrait éventuellement défendre son titre contre le super champion du corps et le japonais invaincu Hiroto Kyoguchi.

«C’est un combat difficile, mais pas impossible, je l’ai toujours dit, c’est juste une question de bien s’entraîner, et avec la bénédiction de Dieu. Nous en voulons plus et nous le voulons vraiment”.

Le boxeur a déclaré qu’il était sur le point de retourner dans la salle d’entraînement avec son entraîneur Aarón Tapia, afin de ne pas perdre de temps et d’être prêt pour le combat.

« Cela fait presque trois mois que j’ai gagné. Il est temps de revenir et nous allons nous entraîner à 100% et être prêts à ce que ceux qui nous jettent dehors sortent avec la faim de gagner ».

Pour couronner le tout, Bermúdez a envoyé un message à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles.

« Lorsque j’ai pris ma retraite pendant trois ans et demi, j’hésitais beaucoup à revenir. Entre rentrer et non, si j’avais l’épine. Alors quand je suis revenu à la boxe je me suis dit : ‘Je peux le faire’ et cela vaut pour les boxeurs, les mêmes ouvriers et étudiants, il faut juste gagner.