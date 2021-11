Devenir public : fichiers PharmEasy pour une introduction en bourse de Rs 6 250 crores

La start-up de pharmacie en ligne était évaluée pour la dernière fois à 5,6 milliards de dollars (42 197,79 crores de Rs) lors d’un cycle pré-IPO de 2 635,22 crores de Rs en octobre.

API Holdings, la société mère de la start-up de pharmacie en ligne PharmEasy, a déposé un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès de l’organisme de réglementation du marché Sebi pour une offre publique de Rs 6 250 crore.

API Holdings, qui possède un parapluie de marques telles que PharmEasy, Thyrocare, Docon, Retailio et Aknamed, prévoit de lever 6 250 crores de roupies en nouvelles actions dans le cadre de son introduction en bourse proposée.

La start-up de pharmacie en ligne était évaluée pour la dernière fois à 5,6 milliards de dollars (42 197,79 crores de Rs) lors d’un cycle pré-IPO de 2 635,22 crores de Rs en octobre.

La start-up prévoit également de publier une offre de placement pré-introduction en bourse qui sera entreprise en consultation avec les principaux gestionnaires de livres pour un montant total ne dépassant pas 1 250 crore de Rs. Si le placement pré-IPO est entrepris, la taille de l’émission sera réduite du montant levé du placement pré-IPO et de la taille minimale de l’émission.

« L’émission ainsi diminuée du montant levé du placement pré-IPO constituera au moins 10% du capital social libéré post-émission de notre société », a déclaré la start-up dans son DRHP.

Morgan Stanley India, BoFA Securities India, Kotak Mahindra Capital, JM Financial et Citigroup Global Markets India sont nommés banquiers principaux pour l’introduction en bourse.

PharmEasy a l’intention d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour investir dans trois domaines clés, notamment les activités de marketing et de promotion, l’infrastructure et l’exécution de la chaîne d’approvisionnement, et pour mettre à niveau son infrastructure technologique.

Environ 1 929 crores de roupies seront utilisés par PharmEasy pour le remboursement anticipé ou le remboursement de tout ou partie de certains emprunts en cours dont la société et certaines de ses filiales ont bénéficié. Il prévoit également d’utiliser Rs 1 259 crore pour financer des initiatives de croissance organique et Rs 1 500 crore pour les acquisitions et autres initiatives stratégiques.

La start-up de pharmacie a déclaré des revenus de Rs 2 335,26 crore au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, soit une augmentation de 3 fois par rapport aux Rs 667,54 crore déclarés au cours de l’exercice 20. Ses pertes se sont élevées à Rs 641.33 crore en FY21 contre Rs 335.27 crore de pertes signalées en FY20.

PharmEasy a déclaré qu’il n’avait pas de promoteur identifiable. Parmi ses plus gros investisseurs figurent la société holding Internet sud-africaine Naspers et la société d’investissement singapourienne Temasek, qui détiennent respectivement 12,04 % et 10,8 % des actions.

Fondée en 2015 par Dharmil Sheth et Dhaval Shah, PharmEasy prétend actuellement connecter plus de 60 000 pharmacies physiques et 4 000 médecins à travers 16 000 codes postaux à travers le pays. La start-up affirme également avoir servi plus de 20 millions de clients.

À ce jour, PharmEasy a levé plus de 1,2 milliard de dollars en fonds propres et en financement par emprunt et son dernier accord important a été l’acquisition pour 600 millions de dollars de la chaîne de diagnostic Thyrocare en juin de cette année. PharmEasy a également été la première licorne de la start-up de pharmacie en ligne, obtenant le statut convoité en avril 2021.

