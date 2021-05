Devenir un SAD obligera les clubs de football à disposer d’un capital minimum de 4,7 millions d’euros

05/05/2021 à 11:00 CEST

Ce mercredi, le Journal Officiel de l’Etat, comme IUSPORT a avancé et le journal SPORT y a eu accès; rend publique une mesure très importante pour tous les clubs de l’actuel Second B qui se battront dans les semaines à venir pour être promus en Seconde division.

Il s’agit du capital social minimum qui doit être pris en compte pour sa conversion en SAD, en cas d’atteindre le football professionnel. Il ne faut pas oublier que la loi sur le sport de 1991 oblige tous les clubs qui participent au football professionnel à devenir SAD. Conversion qui suppose qu’ils cessent d’être des clubs sportifs et sont soumis au régime des sociétés anonymes. Il faut rappeler que quatre clubs sont exemptés de cette situation: ce sont Osasuna, le Real Madrid, l’Athletic Club et Barcelone.

Eh bien, comme ce journal officiel de l’État mot pour mot, ce capital minimum est calculé comme suit:

<< Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret royal 1251/1999 du 16 juillet sur les sociétés anonymes sportives, modifié par le décret royal 1412/2001 du 14 décembre, qui règle la formule de fixation du capital minimum social des sports limités entreprises, correspond au Conseil supérieur des sports, à la suite d'un rapport de la ligue professionnelle correspondante, calcule et publie 25 pour cent des dépenses moyennes effectuées par les clubs sportifs et les sociétés anonymes qui participent à la compétition respective, dans les termes indiqués à la section 2 a ) de l'article précité. En utilisant les attributions que j'ai légalement accordées, je décide: De déterminer, conformément aux données disponibles dans ce Conseil Supérieur du Sport et préalablement au rapport obligatoire de la Ligue Nationale de Football Professionnel, le calcul visé à l'article 3.2 a) du décret royal 1251/1999 du 16 juillet sur les sociétés anonymes sportives vous allez, pour la modalité Football, pour un montant de quatre millions sept cent treize mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-six cents (4 713 996,56 €) "

Par conséquent, tous les clubs promus, et qui ne sont pas actuellement SAD, doivent effectuer cette conversion à partir de ce capital minimum.

La filiale du Fútbol Club Barcelona est exonérée

Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’un des clubs qui n’est actuellement pas tenu d’être considéré comme SAD est le Fútbol Club Barcelona. Situation qui affecte la filiale du Barça qui vient de se qualifier pour se battre pour une promotion et qui, en cas de retour en Deuxième Division, ne serait pas obligée de procéder à une quelconque reconversion compte tenu de sa dépendance en tant que filiale du club du Barça.