Devenir viral: les théâtres reportent leurs sorties au milieu d’une nouvelle augmentation des cas de Covid-19

Les exposants indiens s’inquiètent de la résurgence des infections à Covid; l’activité théâtrale qui était presque paralysée par la pandémie avait progressivement repris, même au milieu des restrictions opérationnelles, disent-ils.

Déjà, Bunty Aur Babli 2 de Yash Raj Films et Puaada, le film punjabi, initialement prévu pour la projection en avril, ont reporté leurs sorties pour le moment.

Haathi Mere Saathi, qui avait prévu un lancement en salles le 26 mars, a décidé de bloquer la sortie du film sur les marchés hindis. Les versions régionales du film – Aranya en télougou et Kaadan en tamoul sont cependant disponibles dans les cinémas. Les observateurs de l’industrie disent que davantage de cinéastes pourraient répondre à un appel pour interrompre les sorties dans les prochains jours.

«En regardant le scénario actuel, il semble que nous ayons un remaniement en cours», déclare Atul Mohan, rédacteur en chef chez Complete Cinema. Les gens ne se sentent pas en sécurité pour sortir de chez eux.

Les normes de certains États obligeant les visiteurs à effectuer des tests négatifs Covid avant d’entrer dans les centres commerciaux ont commencé à avoir un impact sur les activités, déclare Kunal Sawhney, vice-président principal, opérations et restauration chez Carnival Cinemas. Sawhney souligne qu’un film de masse comme Mumbai Saga mettant en vedette John Abraham, sorti le 19 mars, a obtenu des collections inférieures dans les métros par rapport aux villes de niveau deux et trois.

«Ce n’était pas le cas des films précédents. Mumbai Saga aurait dû faire mieux », déclare Sawhney. Il a cependant déclaré que les gens sont désormais mieux informés sur les comportements appropriés à Covid et que de nombreux consommateurs sortent toujours pour regarder un film dans les cinémas. Par exemple, le film international Godzilla vs Kong sorti le 24 mars a eu une ouverture décente même un jour de semaine. La société qui exploite certains cinémas et des écrans limités à Mumbai et à Pune affirme avoir vu près de 300 à 400 spectateurs dans chacun de ses cinémas de Pune en moyenne chaque jour malgré l’imposition de restrictions dans l’État.

À Mumbai, le nombre se situait entre 500 et 600 personnes en semaine et plus de 1 000 le week-end. En fait, Rajkummar Rao et Janhvi Kapoor, vedette de Roohi, qui a été lancé le 11 mars, ont gagné plus de 20 crores de Rs que le 24 mars. Cependant, Mumbai Saga a récolté 13 crores de Rs entre le 19 et 24 mars, selon l’analyste Taran Adarsh . Les collections du film ont chuté à 90 lakh le 24 mars, contre 1,49 crore Rs et 1,47 crore Rs les deux jours de semaine précédents.

Gautam Dutta, PDG de PVR, affirme que les cinémas doivent fonctionner à 50% de leur capacité dans certains États et que les entrées sont affectées en raison des restrictions d’heures et de jours de fonctionnement dans certains États / villes imposées par les administrations locales. «Bien que nous soyons encouragés par l’annonce des dates de sortie faite par les producteurs / distributeurs sur leurs titres, nous respectons également la décision de ceux qui adoptent une politique d’attente et de surveillance», déclare Dutta.

Parineeti Chopra, le biopic Saina est sorti en salles comme prévu le 26 mars. Les analystes affirment que la reprise des activités des cinémas dépend de la projection de films à gros prix. Akshay Kumar-star Sooryavanshi est prévu pour un lancement théâtral le 30 avril à partir de maintenant. Mohan de Complete Cinema dit que Sooryavanshi a encore du temps pour être «envisagé pour un report».

Après des revenus records de plus de 4000 crore Rs en 2019, les collections au box-office pour 2020 auraient à peine atteint 500 crore.

