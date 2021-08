Déverrouillage Covid-19 : État de la réouverture des campus scolaires et universitaires au niveau de l’État ; détails

in

Les écoles et les collèges se préparent progressivement à ouvrir des salles de classe physiques

Les écoles et les collèges se préparent progressivement à ouvrir des salles de classe physiques pour les étudiants, car les cas de Covid-9 montrent une tendance à la baisse. Les établissements d’enseignement sont restés longtemps fermés en gardant à l’esprit la sécurité des étudiants. Même les examens du Conseil ont été supprimés cette année. Alors que des États comme le Pendjab ont déjà rouvert des écoles, d’autres prévoient de commencer les cours hors ligne d’ici la mi-août. Voici quels États rouvrent les écoles.

Maharashtra

Le Maharashtra, où les écoles étaient fermées depuis mars, rouvrira les écoles dans les villes et les villages à partir du 17 août. Les États ont été l’un des premiers à être touchés par la pandémie. La deuxième vague et les cours depuis lors se déroulent en ligne.

Dans les villes, les cours de 8 à 12 auront lieu comme dans les zones rurales, les cours de 5 à 8 commenceront selon le protocole Covid-19. Les cours sur le campus, cependant, ne seront autorisés que dans les zones où les infections sont toujours faibles, a déclaré le ministre. Cependant, les cours physiques ne seront organisés que dans les zones où les infections sont systématiquement faibles.

Karnataka

Les cours hors ligne pour les élèves des classes 9 et 10 et les étudiants pré-universitaires reprendront à partir du 23 août, a récemment annoncé le gouvernement du Karnataka. Les élèves seront classés en deux lots dans la première phase de réouverture des écoles et les cours se tiendront un jour sur deux.

Andhra Pradesh

L’Andhra Pradesh reprendra les cours sur le campus conformément à la politique nationale d’éducation en introduisant six types d’écoles – du pré-primaire (PP)-1 à la classe 12. Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a déclaré qu’il avait demandé aux autorités de prendre les dispositions nécessaires en l’école

Tamil Nadu

Environ 50 pour cent de la capacité des élèves des classes 9 à 12 retourneront dans les écoles à la fois après les SOP à partir du 1er septembre. Les cours auront lieu des jours alternatifs seront la moitié de l’effectif. Plus tôt cette semaine, les enseignants ont été invités à retourner dans les écoles gouvernementales ou subventionnées par le gouvernement.

Bengale-Occidental

Le gouvernement dirigé par Mamata Banerjee envisage d’ouvrir des écoles et des collèges un jour sur deux après Durga Puja en novembre. Rien n’est encore finalisé mais tout dépend de la situation du Covid dans l’état. Les établissements d’enseignement sont restés fermés depuis mars de l’année dernière.

Delhi

Le ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, rencontrera l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi pour évaluer la situation et si elle est propice à l’ouverture d’écoles. Le comité d’experts sera mis en place avec les responsables des départements de l’éducation et de la santé pour un plan détaillé et des SOP pour la réouverture des collèges et des écoles. Le comité évaluera l’état de préparation des écoles, les inquiétudes des parents, la vaccination des enseignants avant de prendre une décision.

Uttar Pradesh

Les écoles seront rouvertes pour les élèves de niveau intermédiaire avec une capacité de 50 pour cent., à partir du 16 août. Les cours dans les établissements d’enseignement supérieur commenceront à partir du 1er septembre. Le gouvernement de l’UP a annoncé

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.