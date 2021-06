Déverrouillage du coronavirus: Comment Delhi, Maharashtra et Tamil Nadu ouvriront à partir de lundi

Les centres commerciaux et les marchés seront autorisés à fonctionner sur une base impaire, a déclaré CM Kejriwal

Au milieu de la baisse constante du nombre de cas de coronavirus à travers le pays, les gouvernements de Delhi, du Maharashtra et du Tamil Nadu ont décidé d’assouplir les restrictions de verrouillage à partir de la semaine prochaine. Avec la stabilisation du décompte quotidien des cas de coronavirus dans le pays et la baisse constante du taux de positivité, les gouvernements des États de Delhi, du Maharashtra et du Tamil Nadu ont annoncé des assouplissements.

Débloquer Delhi

Un grand nombre d’activités dans la ville, notamment le métro de Delhi, les centres commerciaux et les bureaux privés, seront autorisés à fonctionner à partir de lundi. Delhi CM Arvind Kejriwal a dévoilé la stratégie de déverrouillage qui sera adoptée par le gouvernement à partir de lundi. Voici les décisions clés annoncées par le gouvernement de Delhi.

1. Le métro de Delhi fonctionnera à 50% d’occupation, a déclaré CM Kejriwal.

2. Tous les officiers privés fonctionneront avec une capacité de 50 pour cent. Tous les bureaux du gouvernement seront également autorisés à ouvrir à partir de la semaine prochaine.

3. Les centres commerciaux et les marchés seront autorisés à fonctionner sur une base impaire, a déclaré CM Kejriwal.

Déverrouillage du Maharashtra

Adoptant une approche prudente et graduée, le gouvernement de l’État du Maharashtra a annoncé un plan à cinq niveaux pour débloquer l’État. Conformément à la notification émise par le gouvernement du Maharashtra, toutes les zones et tous les districts municipaux seront traités comme une unité administrative distincte et décideront de l’étendue du déverrouillage sur la base de l’occupation des lits d’oxygène et du taux de positivité quotidien.

Les zones qui ont un taux de positivité inférieur à 5% et un taux d’occupation des lits d’oxygène inférieur à 25% seront complètement ouvertes avec toutes les activités autorisées, y compris les centres commerciaux, les théâtres, les auditoriums, les restaurants, les bureaux privés, entre autres. D’autre part, les zones sous catégories successives avec plus de taux de positivité et plus d’occupation des lits d’oxygène continueront d’avoir certaines restrictions de verrouillage. Par exemple, les unités administratives de 5e niveau qui ont un taux de positivité de plus de 20 % et un taux d’occupation des lits de plus de 75 % n’autoriseront pas les opérations des magasins et entreprises non essentiels et les magasins essentiels fonctionneront également jusqu’à 16 heures.

Tamil Nadu Débloquer

Alors que le verrouillage a été prolongé dans l’État du Tamil Nadu jusqu’au 14 juin, le gouvernement de l’État a décidé d’accorder certains assouplissements du verrouillage. Le gouvernement de l’État a divisé l’État en deux parties sur la base de facteurs tels que le nombre de cas signalés et le taux de positivité, entre autres. Alors que la première partie compte environ 11 districts dans sa juridiction qui signalent un nombre élevé de cas, la deuxième partie de l’État comprend tous les autres districts de l’État qui signalent moins de cas. Alors que le premier groupe de quartiers n’est pas autorisé à ouvrir de nombreuses activités, le deuxième groupe de quartiers bénéficie de beaucoup plus d’assouplissements fournis par le gouvernement. Parmi les activités autorisées dans l’État figurent les boucheries, les magasins de légumes et de fruits en bordure de route, les marchés aux poissons, les abattoirs, les boîtes d’allumettes, entre autres. Les bureaux du gouvernement de l’État ont également été autorisés à fonctionner avec une participation de 35 pour cent dans le premier ensemble de districts.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.