Déverrouillé et via un transporteur

Apple a enfin dévoilé la nouvelle série iPhone 13, offrant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités impressionnantes et des performances améliorées par rapport à la série iPhone 12 de l’année dernière. Ils n’offrent pas une refonte radicale comme l’iPhone 14 devrait le faire, mais ce sont les meilleurs iPhones jamais construits. Bien sûr, à cause de cela, vous vous demandez peut-être où acheter la série iPhone 13.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide. Vous voulez mettre la main sur l’un des appareils iPhone 13 ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Où acheter l’iPhone 13 débloqué

Comme les années précédentes, il existe plusieurs modèles d’iPhone 13. Il y a l’iPhone 13 standard, ainsi que l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les téléphones seront disponibles en précommande à partir du vendredi 17 septembre et entièrement en vente à partir du 24 septembre. Comme vous pouvez vous y attendre, ils seront disponibles à l’achat directement auprès d’Apple. Voici un aperçu des prix des nouveaux téléphones.

iPhone 13 : 799 $, ou 33,29 $ par mois pendant 24 mois

iPhone 13 Mini : 699 $, ou 29,12 $ par mois pendant 24 mois

iPhone 13 Pro : 999 $, ou 41,62 $ par mois pendant 24 mois

iPhone 13 Pro Max : 1 099 $ ou 45,79 $ par mois pendant 24 mois

Apple propose des offres solides pour ceux qui souhaitent échanger leur ancien téléphone. En fait, les clients peuvent économiser jusqu’à 1 000 $ sur un iPhone 13 avec un échange éligible directement depuis l’Apple Store.

Et, vous pouvez acheter les téléphones via votre opérateur. Voici comment.

Où acheter l’iPhone 13 via votre opérateur

Vous préférez acheter votre nouvel appareil iPhone 13 via votre opérateur ? Peut-être qu’ils proposent une bonne affaire sur l’appareil que vous souhaitez acheter. Ou, peut-être préférez-vous encapsuler les paiements pour votre téléphone dans votre facture de téléphone. Quelle que soit la raison, voici les prix de la série iPhone 13 de votre opérateur préféré.

Ventes d’iPhone 13 d’AT&T

AT&T vend tous les modèles de l’iPhone 13. Les précommandes pour la série iPhone 13 sur AT&T débuteront le 17 septembre et seront entièrement disponibles le 24 septembre.

AT&T propose également de bonnes affaires sur la série iPhone 13. Notamment, les utilisateurs peuvent obtenir gratuitement l’iPhone 13 Mini ou l’iPhone 13 Pro s’ils sont achetés avec un forfait, avec un échange éligible et un forfait illimité. L’iPhone 13 peut obtenir 700 $ de réduction.

Ventes d’iPhone 13 de T-Mobile

Vous pourrez également obtenir la série iPhone 13 via T-Mobile. Les précommandes pour la série iPhone 13 sur T-Mobile débuteront le vendredi 17 septembre, avec des ventes complètes le 24 septembre.

T-Mobile propose ses propres offres pour l’iPhone 13. Par exemple, avec un échange éligible et sur un plan Magenta Max, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur un iPhone avec 30 crédits de facture mensuels, sur le plan de versement d’équipement de T-Mobile. En outre, les clients peuvent obtenir 800 $ de réduction sur un nouvel iPhone tous les deux ans avec le plan Forever Upgrade de T-Mobile. Les clients qui ne sont pas sur Magenta Max peuvent également obtenir des offres. T-Mobile offre jusqu’à 500 $ de réduction sur un appareil de la série via 30 crédits de facture mensuels avec un échange éligible, sur n’importe quel forfait T-Mobile.

Ventes Verizon iPhone 13

Le dernier mais non le moindre est Verizon, qui vend également les quatre modèles d’iPhone 13. Les précommandes de l’iPhone 13 sur Verizon débuteront le vendredi 17 septembre, tandis que les ventes officielles débuteront le 24 septembre.

En ce qui concerne les offres pour la série iPhone 13 sur Verizon, il y en a quelques-unes. Verizon offre jusqu’à 800 $ de réduction sur tout appareil de la gamme iPhone 13 avec un échange éligible, sur certains forfaits illimités, plus 500 $ pour aider à couvrir les coûts de passage à ce forfait. En outre, les clients qui achètent un iPhone avec un plan de paiement pour appareil Verizon bénéficieront d’une réduction de 250 $ sur certains modèles d’iPad sur un autre paiement d’appareil.

Ventes visibles d’iPhone 13

Visible propose également l’iPhone 13, dont la disponibilité devrait commencer le 24 septembre. L’opérateur propose un HomePod Mini gratuit aux clients qui achètent un iPhone 13 et transfèrent leur numéro à partir d’un autre opérateur éligible. Ces clients recevront également 200 $ à dépenser en ligne.