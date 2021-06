Déverrouiller 2021: l’Assam supprime le test Covid pour les personnes entièrement vaccinées, vérifiez les détails

Le développement s’avérera particulièrement pratique pour les touristes et les voyageurs qui ont été complètement vaccinés et sont prêts à visiter l’État.

Les personnes qui ont été vaccinées avec deux doses du vaccin #COVID seront exemptées des tests obligatoires à leur arrivée dans les aéroports ou les gares de l’Assam : Assam Govt

Le nombre de personnes vaccinées contre Covid-19 augmentant régulièrement, le gouvernement de l’État d’Assam a déclaré dans un nouvel ordre que les personnes qui ont été vaccinées avec deux doses ne seront plus soumises à des tests obligatoires. Le gouvernement de l’État a publié une circulaire mentionnant que les voyageurs en provenance d’autres États ne seront pas obligatoirement testés dans les aéroports et les gares s’ils ont déjà reçu les deux doses de vaccin, a rapporté l’agence de presse ANI. Le développement s’avérera particulièrement pratique pour les touristes et les voyageurs qui ont été complètement vaccinés et sont prêts à visiter l’État.

La circulaire qui a été publiée par le secrétaire principal du Département de la santé, Assam Anurag Goel, mentionnait que ces voyageurs devront produire un certificat de vaccination valide indiquant qu’ils ont été entièrement vaccinés. La circulaire a modifié l’ordonnance précédente émise par le gouvernement de l’État publiée le 13 avril 2021, qui imposait un test obligatoire des visiteurs voyageant de l’extérieur de l’État dans les aéroports et les gares.

Avec un nombre considérable de bénéficiaires dans le pays ayant été complètement vaccinés, davantage d’États devraient emboîter le pas afin d’accroître la mobilité et la commodité des voyageurs. Parmi les autres États qui ont pris des mesures similaires figurent les États du Pendjab, du Chhattisgarh, du Rajasthan, de l’UT Chandigarh, du Meghalaya et du Nagaland, entre autres. Peu d’États comme le Pendjab, Chandigarh ont également autorisé les voyageurs qui ont été partiellement vaccinés avec une dose à condition de produire un certificat valide l’approuvant.

