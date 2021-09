Déverrouiller avec Apple Watch ne fonctionne pas pour les propriétaires d’iPhone 13

La fonction Déverrouiller avec Apple Watch ne fonctionne pas pour certains nouveaux propriétaires d’iPhone 13, affichant un message d’erreur lorsqu’ils tentent de l’activer…

La fonctionnalité a été introduite en avril comme une solution de contournement pratique pour déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque facial.

Pour activer la fonction Déverrouiller avec Apple Watch, ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone, puis recherchez le paramètre « Identifiant de visage et code d’accès ». Une fois que vous avez basculé cette bascule, votre Apple Watch pourra authentifier votre iPhone tant que les conditions suivantes sont remplies :

Cependant, beaucoup de ceux qui l’essaient aujourd’hui – dont deux d’entre nous ici chez . – constatent que la fonctionnalité ne peut pas être activée. Si vous essayez de l’activer, un message d’erreur s’affiche :

Impossible de communiquer avec Apple Watch. Assurez-vous que votre Apple Watch est déverrouillé et sur votre poignet, et votre iPhone est déverrouillé.

Il y a un fil Reddit où d’autres se plaignent.

Rien de ce que quelqu’un essaie ne semble le guérir.

“J’ai essayé d’activer et de désactiver la détection du poignet, d’allumer et d’éteindre la montre de déverrouillage avec le téléphone, de redémarrer la montre, de redémarrer le téléphone, d’éteindre et d’allumer Bluetooth, j’ai fait de même avec le mode avion.”

“J’ai essayé de dissocier/réparer, de réinitialiser la montre et le téléphone, d’éteindre/allumer le code d’accès et je suis complètement perdu ?!”

« J’ai essayé de réinitialiser les mots de passe, de réinitialiser tous les paramètres réseau, de réinitialiser l’Apple Watch (restauration à partir d’une sauvegarde et démarrage comme neuf), de changer les deux mots de passe pour la même chose, de basculer d’autres paramètres, etc. Rien ne fonctionne. Absolument rien.”