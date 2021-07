Déverrouiller la clé de l’avenir de la crypto-monnaie en Asie ⋆ Crypto new media

Après avoir organisé avec succès divers événements mondiaux de blockchain, tels que l’Indonésie Blockchain Week 2020 et le BSC Summit 2021, Tokocrypto a augmenté la mise lorsque plus de 36 000 participants de plus de 11 pays ont assisté au sommet virtuel TKO 2021 le 24 juillet 2021.

Pang Xue Kai, PDG de Tokocrypto, a déclaré :

« L’immense délégation qui a accueilli le Sommet de synthèse de Total Kripto montre l’enthousiasme pour la crypto en Asie. L’excitation reste élevée et il est essentiel de s’engager afin que nous puissions commencer à façonner l’industrie régionale de la cryptographie. »

Éclairer la voie pour le marché de la crypto en Asie

Réunissant un groupe diversifié d’experts et de voix, le Sommet TKO 2021 a offert une expertise mondiale dans un contexte régional. Des conférenciers des Philippines, de Singapour, d’Indonésie, du Vietnam, de Hong Kong, de Chine et d’autres régions du monde étaient sur place pour partager leurs connaissances.

La gamme d’intervenants comprenait le PDG et co-fondateur de Tokocrypto, Pang Xue Kai (Kai), aux côtés d’autres sommités du marché asiatique telles que CZ (PDG et co-fondateur de Binance), Huy Nguyen (Kardiachain CTO) et Nichel Gaba (PDG de PDAX), entre autres.

Les acteurs de l’industrie et les passionnés ont pu examiner de plus près les principales organisations de cryptographie et leur fonctionnement.

Les stars de l’émission, CZ et Kai, ont fourni des informations approfondies sur le monde de la cryptographie à travers leurs discussions lors de la cérémonie d’ouverture. Parmi les principaux faits saillants figuraient les suivants.

Le rôle de l’éducation crypto et dont la fourniture peut profiter aux acteurs du marché eux-mêmes en termes de fidélisation de la clientèle Les mantras de conformité totale de Binance et Tokocrypto en ce qui concerne les réglementations crypto La nécessité pour les opérateurs de plateforme DeFi de mettre en place des mécanismes de suivi des fonds adéquats pour atténuer les risques de pertes financières dues aux fraudes et aux escroqueries à la sortie telles que les tirages de tapis L’importance des plateformes NFT assurant dûment les fondamentaux des projets qui sont lancés sur leurs plateformes pour assurer la pérennité du domaine La normalité du taureau et les cycles d’ours pour le marché de la cryptographie tous les quatre ans environ ont toujours émergé avec des lignes de support et de résistance plus fortes

Des discussions sur les réglementations, des informations sur les tendances croissantes, les étapes suivantes du développement dans la région et l’avenir de Toko Token (TKO), l’événement a montré un aperçu sans précédent derrière le rideau d’une alternative économique potentielle à croissance rapide.

S’appuyer sur le succès de TKO

Le succès de l’événement coïncide avec la popularité croissante de Toko Token (TKO), la première crypto-monnaie à jeton hybride à combiner la finance centralisée et décentralisée, qui a atteint un sursouscription record de 50 000 % au lancement.

Kai a conclu,

“Nous sommes prêts à étendre notre idée de l’inclusion financière au reste de l’APAC et au-delà, et le succès de Tokocrypto avec le TKO Summit 2021 nous donne l’espoir que l’espace de la crypto-monnaie ne se poursuivra que vers de plus grandes choses à partir d’ici.”

À propos de Tokocrypto

Tokocrypto est l’échange numérique de crypto-actifs le plus fiable en Indonésie. Formé par un groupe de passionnés de crypto qui sont de fervents défenseurs des avantages de la technologie blockchain, notre objectif actuel est d’aider les Indonésiens à acquérir une connaissance plus large de l’industrie et à intégrer la technologie dans la société, puis dans l’économie mondiale.

