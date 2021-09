Déverrouiller l’éducation : réouverture en toute sécurité des campus

Les universités pourraient limiter l’occupation dans les grandes salles de conférence pour permettre des sièges vides et des rangées entre les étudiants, tout en permettant la présence virtuelle des étudiants.

Par Par le major-général AK Singh (retraité),

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le statu quo pour les collèges et les universités. Non seulement les campus sont passés à l’apprentissage à distance presque du jour au lendemain, mais les établissements sont également soudainement aux prises avec l’incertitude face au changement continu. Les cours sur le campus ont cessé du jour au lendemain et ont été remplacés par des modules d’apprentissage en ligne et mixtes. Mais la plus grande question est de savoir si les cours en ligne peuvent remplacer l’expérience sur le campus ?

Les humains sont des animaux sociaux ; nous avons besoin de contact et d’interaction. Le manque d’interaction sociale crée un effet domino chez les étudiants du monde entier et la réplication d’une salle de classe via des outils de communication tels que Microsoft Team et Zoom n’est pas un moyen efficace d’apprentissage numérique. L’apprentissage numérique supprime également un autre aspect crucial de la vie sur le campus qui est l’opportunité de trouver de nouveaux intérêts et d’acquérir de nouvelles compétences à travers des clubs et des sociétés. Campus permet non seulement une expérience holistique, mais, grâce à l’interaction entre pairs, il crée une expérience du monde réel et renforce la confiance dans l’apprentissage.

L’année dernière, l’UGC avait publié des directives pour la réouverture progressive des universités. Les universités résidentielles à travers l’Inde se préparent à rouvrir en prenant des mesures de précaution pour la sécurité et le bien-être des étudiants alors qu’ils se préparent à retourner sur leur campus.

Messages et actions clés : Il faut éduquer leurs étudiants sur les directives qui doivent être suivies sur le campus pour assurer une sécurité maximale. Port de doubles masques, utilisation fréquente de désinfectant et maintien de la distance sociale à chaque étape. Il faut s’assurer que tous les étudiants et membres du personnel connaissent les signes courants d’infection par mesure de précaution pour une détection précoce.

Arrivée décalée : Les étudiants doivent arriver à 50% de leur capacité en lots dans la première phase, avec un intervalle d’une semaine entre les lots, ce qui garantira une gestion fluide et une réponse aux besoins de chaque élève. Cela garantira que nous éliminons les risques de contracter COVID-19 des nouveaux arrivants.

Assurer les déplacements des étudiants : En tant qu’université, il devient de notre responsabilité de veiller à ce que les dispositions d’arrivée des étudiants soient prises selon leur convenance. Il est crucial de déterminer les moyens de transport avec des sièges séparés pour la sécurité des élèves. À l’arrivée, il faut s’assurer que les étudiants portent avec eux les tests de précaution nécessaires tels que le test RT-PCR.

Occupation limitée dans les amphithéâtres : Les universités pourraient limiter l’occupation dans les grandes salles de conférence pour permettre des sièges vides et des rangées entre les étudiants, tout en permettant la présence virtuelle des étudiants. Enregistrement des cours magistraux pour que les étudiants « assistent » seuls, avec des cours en petits groupes dans lesquels les professeurs fournissent de l’aide pour les devoirs et les périodes de consultation.

Tests COVID-19 continus sur le campus : Les tests COVID peuvent se dérouler en 3 phases ; un test avant l’arrivée (dans les 72 heures avant l’arrivée), un à la fin de la période d’auto-quarantaine (12e jour), suivi d’un état de santé régulier.

Aliments nutritifs à servir aux élèves : Compte tenu du défi de gérer la distanciation sociale et l’assainissement constant dans une grande salle à manger, les universités devraient limiter le service de restauration du campus à la livraison uniquement dans leurs salles respectives. D’autres approches incluent la planification des étudiants en équipes pour éviter les foules, ainsi que la prise de dispositions pour des sièges espacés dans les salles à manger afin de créer plus d’espace entre les convives. Les salles à manger ont été une source majeure de propagation de l’infection et nécessitent donc une surveillance sanitaire très attentive du personnel du mess, en dehors d’autres mesures pour éviter de se regrouper de quelque manière que ce soit.

Activités sportives et sociales : Alors que COVID-19 peut avoir des activités restreintes comme la natation et les jeux d’équipe, on peut s’adonner à des sports comme le badminton, le tennis, le tennis de table et des activités comme la course, le yoga et la marche qui sont des jeux sans contact où il est facile d’assurer une distanciation sociale appropriée.

L’incertitude demeurera pour les collèges et les universités pendant de nombreux mois à venir. Pour survivre en ces temps difficiles, le leadership devra se préparer à de nombreux scénarios possibles, rechercher des solutions créatives et rester flexible. La réouverture en toute sécurité du secteur de l’éducation exigera que nous travaillions tous ensemble, en utilisant les meilleures pratiques recommandées et en maintenant des habitudes quotidiennes sûres pour réduire le risque d’exposition au COVID-19 alors que nos étudiants retournent dans leur résidence secondaire.

(L’auteur est Chief Operations Officer, NIIT University. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

