Déverrouiller : ouverture de parcs et d’industries, clin d’œil aux autos/taxis dans 19 districts du Karnataka

L’ouverture de parcs et d’unités industrielles avec des cavaliers, l’extension de la durée des magasins vendant des produits de première nécessité et l’autorisation pour les voitures et les taxis de circuler avec un maximum de deux passagers font partie des assouplissements annoncés par le gouvernement du Karnataka dans 19 districts à partir du 14 juin, dans sa version révisée. directives publiées vendredi. Le ministre en chef BS Yediyurappa a déclaré jeudi que les mesures de verrouillage induites par COVID-19 se poursuivront dans 11 districts avec un taux de positivité élevé jusqu’au 21 juin, tandis que des assouplissements seront accordés dans le reste de l’État à partir du 14 juin. Les 11 districts sont Chikkamagaluru, Shivamogga, Davangere. , Mysuru, Chamarajanagara, Hassan, Dakshina Kannada, Bengaluru Rural, Mandya, Belagavi et Kodagu. Il a également déclaré que le couvre-feu COVID sera imposé de 19 heures à 5 heures du matin et le couvre-feu le week-end de 19 heures le vendredi à 5 heures du matin le lundi, après la fin du verrouillage actuel le 14 juin.

Selon les directives, toutes les industries ont été autorisées à fonctionner avec un effectif de 50 pour cent, mais les industries du vêtement, avec seulement 30 pour cent. Les magasins d’alimentation, d’épicerie, de fruits et légumes, de viande et de poisson, de produits laitiers et de lait et de fourrage pour animaux seront autorisés à fonctionner de 6 heures à 14 heures, a-t-il déclaré, ajoutant que les vendeurs de rue, les magasins du système de distribution publique, les magasins d’alcool autonomes et les points de vente (à emporter uniquement) et les magasins d’optique seront autorisés pendant la même période.

Toutes les activités de construction/travaux de réparation, y compris les magasins/établissements traitant des matériaux de construction, en particulier du ciment et de l’acier en dehors de la zone de confinement sont autorisés. L’assouplissement des mesures de verrouillage dans les 19 districts sera en place de 6 heures du matin le 14 juin à 6 heures du matin le 21 juin. Cherchant la coopération du public en suivant strictement les directives, le ministre de l’Intérieur Basavaraj Bommai a déclaré l’assouplissement qui y est mentionné et le couvre-feu de week-end et de nuit. est jusqu’au 21 juin. La situation sera réexaminée à l’approche de la date et une décision sera prise quant à la prolongation ou non. «La relaxation est à partir du 14 juin. Les gens se comportent comme si c’était à partir d’aujourd’hui et sortent inutilement n’est pas correct. La maîtrise de soi est nécessaire et les gens devraient coopérer avec la police. Ne donnez pas à la police l’opportunité d’utiliser la force pour appliquer des mesures de contrôle », a-t-il déclaré aux journalistes. Les parcs seront ouverts de 5h à 10h pour les marcheurs et les joggeurs. Les taxis et les pousse-pousse automatiques peuvent circuler avec un maximum de deux passagers, selon les directives, ajoutant que les bureaux du gouvernement de l’agriculture et des secteurs connexes, des personnes handicapées, du logement, des RTO, de la coopération, de la NABARD et des services fiscaux et les bureaux du gouvernement indien peuvent fonctionner avec 50% du personnel. . Pendant le couvre-feu de nuit et de week-end, les déplacements des personnes doivent rester strictement interdits, à l’exception des activités essentielles, les patients et leurs accompagnateurs/personnes nécessitant un déplacement urgent doivent être autorisés.

Toutes les industries/entreprises qui nécessitent des opérations de nuit seront autorisées à fonctionner et le mouvement des employés de ces organisations sera autorisé sur présentation d’une carte d’identité/d’une autorisation valide délivrée par leur organisation respective, a-t-il déclaré, ajoutant que seuls les employés essentiels des entreprises informatiques et ITeS doivent travailler du bureau et les autres, de la maison. Il n’y aurait aucune restriction sur la circulation de tous les types de marchandises par camions, véhicules de transport de marchandises ou tout autre transporteur de marchandises, y compris les véhicules vides. En outre, la livraison à domicile de marchandises et les opérations des entreprises de commerce électronique ont été autorisées. La circulation des transports publics, des véhicules privés et des taxis à destination et en provenance des aéroports, des gares et des gares routières, des arrêts, des stands est autorisée pour faciliter la circulation des passagers par voie aérienne, ferroviaire et routière, mais uniquement sur présentation de documents de voyage ou de billets en cours de validité. De plus, pendant le couvre-feu du week-end, les personnes éligibles ayant l’intention de se faire vacciner seront autorisées à voyager avec un minimum de preuves. De plus, les magasins proposant des produits essentiels, les vendeurs ambulants, les PDS, les magasins d’alcool autonomes à emporter seront autorisés de 6 h 00 à 14 h 00. La livraison à domicile de tous les articles sera encouragée 24h/24 et 7j/7 et les restaurants et les restaurants ne seront autorisés que pour les plats à emporter et la livraison à domicile pendant le couvre-feu du week-end, a-t-il déclaré, ajoutant que les mariages déjà programmés sont autorisés avec seulement 40 personnes, tandis que les crémations ou les funérailles être autorisé avec cinq personnes.

