Déverrouillez les tendances de voyage : les points chauds de vacances tendance pour assouvir l’envie de voyager

Par Reya Mehrotra

Les fermetures intermittentes pendant un an et demi ont suscité une soif de voyager parmi les gens comme jamais auparavant. Des milliers de personnes ont envahi les stations de montagne et les plages pour faire une pause dans leur séjour à la maison. Selon un rapport de Yatra.com, les vacances en voiture, les vacances en voiture, les vacances au travail, etc., sont quelques-unes des nouvelles tendances en matière de voyage. L’enquête conjointe de Thomas Cook India et de SOTC Travel, Third Holiday Readiness report (juin), identifie les régions indiennes qui ont tendance à devenir des points chauds pour les vacances.

Cachemire

Au cours des quatre premiers mois de l’année, le tourisme a explosé au Cachemire. Avec des vols directs vers Srinagar, les réservations d’hôtel étaient pleines jusqu’en avril. Maintenant, alors que les restrictions s’estompent, le Cachemire se prépare à accueillir à nouveau les touristes. Le département du tourisme avait également mené une campagne agressive pour attirer les touristes, ce qui a entraîné le tournage de quelques films là-bas.

Goa

Goa est l’endroit où la fête commence. L’état de la plage attire les touristes depuis la fin des fermetures. Les plages populaires de Goa incluent Calangute, Baga, Candolim. Les endroits les plus populaires sont Grand Island, les cascades de Dudhsagar, Fort Aguada, la rue Tito et plus encore. Un certain nombre de personnes ont également choisi de se rendre dans des endroits comme Goa pour travailler à distance à partir d’endroits dotés d’une bonne connexion Internet. Pour les postes de travail, les réservations depuis des villes métropolitaines telles que New Delhi, Hyderabad, Mumbai, Kolkata et Chennai sont en hausse.

Himachal Pradesh

Les montagnes pittoresques et les paysages naturels de l’Himachal Pradesh ont attiré le plus de touristes depuis l’ouverture des fermetures. Les images d’embouteillages sur les routes menant à l’État sont devenues virales. La tendance à se déplacer sur des distances en voiture où l’hébergement est isolé est à l’origine de la ruée. Des endroits comme Shimla, Manali, Kasol sont les destinations les plus populaires de l’Himachal.

Lonavala

La station de montagne de Pune est connue pour sa verdure et son calme. La sécurité et l’hygiène étant prioritaires, les voyageurs privilégient les stations de montagne, en raison de leur environnement naturel et de leur faible densité de population. Le saut du tigre, le fort de Tikona, les grottes de Bhaja, le barrage de Bhushi, les grottes de Karla, Duke’s Nose sont quelques attractions touristiques populaires de Lonavala. Les mesures de désinfection et de sécurité sont primordiales, c’est pourquoi Yatra a lancé le « Clean Pass » pour garantir que des mesures de sécurité sont en place dans ses taxis, son service de bus et ses hôtels partenaires en Inde. Leurs « forfaits Yatra Service Assured Packages » garantissent la mise en place de mesures de désinfection et de précaution dans leurs hôtels partenaires.

Kerala

Les backwaters tranquilles du Kerala appellent à de longues vacances. Le Kerala est célèbre pour ses péniches, ses cascades, ses collines verdoyantes, son écotourisme, ses plantations de thé, ses traitements ayurvédiques et son architecture. Les tendances de voyage comme les séjours et les voyages de vengeance, entre autres, attirent les touristes au Kerala. Pour les séjours, les samedis sont les périodes de pointe, suivis des vendredis et dimanches pour les propriétés avec de bonnes options de séjour. Les voyages de vengeance ont également gagné du terrain. Cela signifie simplement tirer le meilleur parti de la période de déverrouillage et planifier des escapades et des voyages après une longue absence de voyage. Les voyageurs réservent également plus près de la date du voyage en raison de l’incertitude des restrictions de voyage.

Saputara

La station de montagne du Gujarat, Saputara, est une destination touristique populaire. Ses endroits populaires incluent Sunrise Point, le parc national de Vansda, le fort de Hatgadh, le lac Saputara, Sunset Point et plus encore. Un certain nombre de voyageurs préfèrent les hôtels dotés de processus de désinfection et de sécurité adéquats. Ainsi, une augmentation des réservations pour les propriétés hôtelières quatre et cinq étoiles a été constatée. Le pourcentage de réservation d’établissements quatre et cinq étoiles est également beaucoup plus élevé que les autres catégories d’hôtels.

Abou Dabi

En parlant de voyages internationaux, Abu Dhabi à Dubaï est redevenu une attraction touristique après le déverrouillage. La grande ville a un certain nombre de lieux touristiques à visiter. Sa destination la plus populaire est la Grande Mosquée Sheikh Zayed, le bâtiment emblématique de la ville. Les excursions en kayak dans les mangroves, le musée populaire du Louvre, le parc à thème Ferrari World, qui reproduit le frisson des courses de Formule 1, les excursions en bateau, etc., sont d’autres points chauds et attractions touristiques populaires à Abu Dhabi. Les safaris dans le désert vers l’oasis de Liwa ou le désert d’Al Khatim sont également très populaires.

Maldives

Même avant le verrouillage, les Maldives étaient une destination de vacances populaire en raison de leur proximité avec l’Inde. Connues pour ses eaux cristallines et ses stations balnéaires, les Maldives offrent une bonne option de vacances pour les couples ou les familles. En plus de s’avérer être une escapade calme, la pause peut être pleine d’activités comme la plongée avec tuba, les sports nautiques, l’observation des dauphins et des baleines et la plongée sous-marine. Elle est également appréciée pour ses plages et ses spas. Sa vieille mosquée du vendredi, Malé, l’île de Hulhumale, le musée national, l’île de Kudahuvadhoo, l’île de Gan, l’île d’Utheemu, le marché aux poissons de Male, etc., sont quelques endroits à visiter.

